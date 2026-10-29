Amazon recule en raison de prévisions de chiffre d'affaires modestes pour le quatrième trimestre et d'une forte consommation de trésorerie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 8, 9 et 14)

* Les prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre s'établissent entre 240 et 247 milliards de dollars, contre une estimation de 244,51 milliards de dollars

* La consommation de trésorerie sur les 12 derniers mois atteint 42,4 milliards de dollars au troisième trimestre

* Le chiffre d'affaires d'AWS au troisième trimestre progresse de 39 % pour atteindre 46 milliards de dollars, selon les données de LSEG

par Deborah Mary Sophia et Greg Bensinger

Amazon.com AMZN.O a annoncé jeudi une consommation de trésorerie massive au troisième trimestre et a publié des prévisions de chiffre d'affaires pour le trimestre des fêtes largement inférieures aux estimations de Wall Street, ce qui a entraîné une baisse du cours de l'action.

Les investisseurs se sont détournés de la société, entraînant une chute de près de 7 % du cours de l’action en séance prolongée. L’action avait déjà reculé de 4,3 % en séance régulière pour clôturer à 243,79 dollars.

Le distributeur basé à Seattle prévoit un chiffre d’affaires compris entre 240,0 milliards et 247,0 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 244,51 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. La société a indiqué avoir dépensé 42,4 milliards de dollars sur les douze derniers mois au cours du trimestre clos en septembre, en raison de dépenses d’investissement s’élevant à 77,26 milliards de dollars, soit environ 20 milliards de dollars de plus que les estimations, selon les données compilées par LSEG.

Amazon avait enregistré une consommation de trésorerie de 7,6 milliards de dollars au trimestre précédent et généré 14,8 milliards de dollars au troisième trimestre de l’année dernière.

“Le flux de trésorerie disponible semble être le point noir de ce rapport”, a déclaré Dave Wagner, gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors. “Les activités opérationnelles ont généré beaucoup de trésorerie, mais les dépenses d’investissement l’ont tout simplement engloutie.”

“La tendance est assez marquée et nettement négative, et c’est ce qui est le plus alarmant dans ce rapport.”

À l’instar de ses concurrents, Amazon s’est engagé à consacrer des sommes colossales au développement de logiciels et d’infrastructures d’IA, prévoyant 220 milliards de dollars de dépenses d’investissement cette année. Amazon et Alphabet

GOOGL.O , la société mère de Google, ont maintenu leurs prévisions de dépenses, tandis que Microsoft MSFT.O a revu mercredi les siennes à la baisse, passant de 175 milliards à 170 milliards de dollars.

Le directeur général Andy Jassy a déclaré aux analystes lors d’une conférence téléphonique qu’il s’attendait à ce que les dépenses d’investissement soient “nettement plus élevées” l’année prochaine par rapport à 2026, sans donner plus de détails.

M. Jassy a tenté d’apaiser les inquiétudes des investisseurs à la suite de la publication des résultats. “Notre stratégie fonctionne et je m’attends à ce qu’elle continue de porter ses fruits dans un avenir prévisible”, a-t-il déclaré. Il a ajouté qu’AWS pourrait atteindre un trillion de dollars de chiffre d’affaires d’ici cinq ans à peine, précisant: “Je ne connais aucune autre entreprise de vente au détail dont le chiffre d’affaires avoisine celui d’Amazon.”

Jesse Cohen, analyste senior chez Investing.com, a également mis en avant le flux de trésorerie disponible d’Amazon et ses “prévisions décevantes” comme raisons de la baisse du cours de l’action. “Le rapport du troisième trimestre d’Amazon s’est révélé être une double déception.”

LE SECTEUR DU CLOUD MOTEUR DE LA CROISSANCE

Le chiffre d’affaires d’Amazon Web Services a progressé de 39 % pour atteindre 46 milliards de dollars au troisième trimestre clos en septembre, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 38,2 % à 45,61 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Le chiffre d’affaires d’AWS avait déjà enregistré un bond de 37 % au deuxième trimestre.

La société a également maintenu ses prévisions annuelles de dépenses d’investissement à environ 220 milliards de dollars.

Les ventes publicitaires ont constitué une autre déception, n’augmentant que de 12 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 19,6 milliards de dollars, un chiffre inférieur à l’estimation de 18 % avancée par LSEG — c’est la première fois en sept trimestres qu’elles ne répondent pas aux estimations des analystes. Ces résultats ont marqué une croissance nettement plus lente que celle de 26 % enregistrée au deuxième trimestre ou celle de 22 % au troisième trimestre 2025.

M. Jassy s’est néanmoins dit “satisfait” des ventes publicitaires et a expliqué que le report de l’événement promotionnel Prime Day au deuxième trimestre avait eu un impact sur l’ensemble des recettes publicitaires de la période. Il prévoit un retour à une croissance des ventes publicitaires “dans la fourchette haute des 10 %” pour le trimestre en cours.

Ces perspectives moroses pour le quatrième trimestre laissent présager des difficultés pour les détaillants américains pendant la période des fêtes, les consommateurs réduisant leurs budgets d’achat face à la hausse des prix de l’essence et à l’augmentation du coût de la vie.

Pour autant, les dernières prévisions du secteur indiquent que les ventes de fin d’année devraient s’accélérer par rapport à l’année dernière. La National Retail Federation a prévu, au début du mois, une hausse de 4,2 % du chiffre d’affaires total des ventes de fin d’année aux États-Unis.

Si les ventes au détail représentent la majeure partie du chiffre d’affaires d’Amazon, l’attention des investisseurs s’est fortement déplacée ces dernières années vers son activité de cloud computing, Amazon Web Services, alors que l’entreprise technologique investit massivement dans la construction de centres de données et se lance dans la course mondiale à l’intelligence artificielle.

La division cloud d’Amazon a connu sa plus forte croissance depuis près de cinq ans.

Du côté de son activité de commerce en ligne, Amazon a déployé des services de livraison plus rapides à l'échelle mondiale et s'est étendue à davantage de zones rurales aux États-Unis afin d'attirer davantage de clients.