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Amazon recule alors que les dépenses en IA accélèrent la consommation de trésorerie et que les prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre s'avèrent décevantes
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 09:36

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions d'Amazon AMZN.O chutent de 7,3 % à 226 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique avoir dépensé 42,4 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois clos au trimestre de septembre, en raison de dépenses d'investissement supérieures aux estimations, selon les données compilées par LSEG

** Les prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre affichent une valeur médiane inférieure aux estimations des analystes, selon les données de LSEG

** Le chiffre d'affaires d'Amazon Web Services au troisième trimestre a progressé de 39 %, dépassant les estimations

** Le titre se négociait récemment à 22 fois les bénéfices attendus, contre un PER prévisionnel moyen sur cinq ans de 43, selon les données de LSEG, ce qui suggère qu'il pourrait être sous-évalué

** À la clôture de jeudi, le titre avait progressé de 5,6 % depuis le début de l'année

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