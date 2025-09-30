Amazon rafraîchit sa gamme d'appareils pour l'IA Alexa+ et la sécurité domestique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Greg Bensinger et Arriana McLymore

Amazon AMZN.O a dévoilé mardi une nouvelle gamme d'appareils optimisés pour la sécurité domestique et son nouvel assistant vocal Alexa+, doté d'une intelligence artificielle.

Lors d'un événement à New York, Amazon a présenté des enceintes Echo, des appareils de diffusion en continu Fire TV , une nouvelle liseuse Kindle et des caméras Ring et Blink améliorées.

Amazon tente de susciter l'intérêt pour la nouvelle Alexa, qu'elle a mis des années à mettre à jour avec l'IA pour une meilleure personnalisation et un ton plus conversationnel.

La firme de Seattle a déclaré que ses nouveaux Echos, y compris les petits appareils Dots et Show avec des écrans allant de 99 à 219 dollars, seront capables de fonctionner avec Alexa+ et seront dotés de nouvelles puces de silicium pour un traitement plus rapide.

Amazon a également déployé des caméras améliorées pour ses appareils Ring pour une meilleure sécurité à domicile, y compris la reconnaissance faciale pour aider à éloigner les visiteurs indésirables.