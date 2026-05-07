Amazon proposera l'Ozempic dans ses kiosques aux États-Unis et assurera une livraison le jour même

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amina Niasse

Amazon.com AMZN.O a annoncé jeudi que sa pharmacie proposerait le comprimé Ozempic de Novo Nordisk, destiné au traitement du diabète de type 2, dans ses kiosques et offrirait une livraison le jour même de ce médicament. L'Ozempic de Novo utilise le principe actif semaglutide pour contrôler la glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2, une maladie dans laquelle l'organisme ne produit pas d'insuline ou y est résistant, cette hormone régulant la glycémie. Amazon propose, depuis janvier, le médicament amaigrissant Wegovy de Novo, qui utilise le même principe actif que l'Ozempic. La société a annoncé en avril qu'elle proposerait également le comprimé Foundayo de son concurrent Eli Lilly, destiné à la perte de poids.

« Amazon Pharmacy continue d’offrir à ses clients un choix élargi et un accès fiable et pratique aux traitements les plus récents, comme le comprimé Ozempic pour le diabète de type 2 », a déclaré Tanvi Patel, vice-présidente chez Amazon. « Nous facilitons l’accès des clients aux médicaments dont ils ont besoin pour rester en bonne santé. » Amazon a commencé à livrer des médicaments à base de GLP-1, une classe de médicaments destinés à traiter le diabète et l’obésité, en 2021. L’entreprise ne propose pas les versions injectables dans ses kiosques, car celles-ci doivent être conservées au frais, contrairement aux versions sous forme de comprimés.

La moitié des clients américains d'Amazon ont accès à la livraison le jour même et tous les clients reçoivent leurs médicaments dans un délai de quatre jours. Amazon proposera la livraison le jour même pour l'Ozempic dans environ 3.000 localités et étendra cette couverture à 4.500 d'ici la fin de l'année.

Les clients munis d'une ordonnance peuvent commander le médicament sous forme de comprimés via Amazon Pharmacy pour 149 dollars par mois, payable en espèces ou pris en charge par l'assurance, a indiqué la société. Le prix le plus bas avec l'assurance est de 25 dollars, a précisé Amazon dans son communiqué.

Le médicament Wegovy de Novo est disponible dans cinq kiosques en Californie, où les clients peuvent retirer leurs médicaments dans les centres One Medical d'Amazon après un rendez-vous médical.

Amazon a annoncé la mise en place de ces kiosques afin de lever les obstacles à l'accès aux médicaments et de limiter les frais d'expédition pour les clients, en ciblant dans un premier temps des médicaments tels que les antibiotiques, les antihypertenseurs et les inhalateurs pour l'asthme.

Les patients n'ont pas besoin d'un abonnement à One Medical, le service de soins primaires et d'urgence d'Amazon, pour prendre rendez-vous et utiliser les kiosques. L'abonnement annuel à One Medical coûte 199 dollars. Amazon a investi plus de 4 milliards de dollars l'année dernière dans le but de tripler ses options de livraison à l'échelle de l'entreprise d'ici 2026, en ciblant les petites villes et les zones rurales.