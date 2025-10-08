Amazon propose des kiosques de pharmacie intégrés aux cabinets médicaux
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 13:00
Ce service vise à réduire le nombre de prescriptions non honorées aux États-Unis, estimé à près d'un tiers chaque année, en simplifiant l'accès aux médicaments. Les patients pourront commander via l'application Amazon et récupérer immédiatement leurs traitements sur place.
Hannah McClellan, vice-présidente d'Amazon Pharmacy, souligne que cette initiative 'supprime un obstacle clé à la prise de traitement, en rapprochant la pharmacie du point de soin'. Les patients bénéficieront aussi d'un accompagnement à distance par des pharmaciens agréés via vidéo ou téléphone.
Valeurs associées
|221,7800 USD
|NASDAQ
|+0,40%
