 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 042,54
+0,85%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Amazon propose des kiosques de pharmacie intégrés aux cabinets médicaux
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 13:00

Amazon annonce le lancement d'Amazon Pharmacy Kiosks, un nouveau service permettant aux patients de retirer leurs prescriptions quelques minutes après leur consultation. Les premiers kiosques seront déployés dès décembre 2025 dans plusieurs cabinets One Medical du Grand Los Angeles, avant une extension progressive à d'autres sites.

Ce service vise à réduire le nombre de prescriptions non honorées aux États-Unis, estimé à près d'un tiers chaque année, en simplifiant l'accès aux médicaments. Les patients pourront commander via l'application Amazon et récupérer immédiatement leurs traitements sur place.

Hannah McClellan, vice-présidente d'Amazon Pharmacy, souligne que cette initiative 'supprime un obstacle clé à la prise de traitement, en rapprochant la pharmacie du point de soin'. Les patients bénéficieront aussi d'un accompagnement à distance par des pharmaciens agréés via vidéo ou téléphone.

Valeurs associées

AMAZON.COM
221,7800 USD NASDAQ +0,40%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank