Amazon procède à de nouvelles suppressions d'emplois, principalement dans sa division de vente au détail

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Greg Bensinger

Amazon a confirmé mercredi avoir procédé à ce qu'elle a qualifié de « faible nombre » de suppressions d'emplois, principalement au sein de sa division Stores, qui gère le site web principal de commerce en ligne.

Ces licenciements au sein de sa division de vente au détail coïncident avec l'une des plus importantes journées de soldes d'Amazon, baptisée « Prime Big Deal Days ». Cette promotion a débuté mardi et se poursuit jusqu'à mercredi, proposant des remises variables.

Ces suppressions d'emplois sont les dernières d'une série de petites réductions depuis une vague plus importante de 30 000 suppressions d'emplois qui a débuté l'année dernière et s'est poursuivie jusqu'en janvier. Certains employés concernés ont contacté Reuters et ont partagé des messages provenant de canaux Slack internes concernant cette nouvelle.

Amazon a licencié moins de 1 000 cols blancs, a déclaré une source proche du dossier. Business Insider avait précédemment fait état de ces licenciements.

« Nous avons réorganisé certaines parties de notre activité Stores, car nous estimons que cette structure nous permettra de mieux répondre à nos priorités », a déclaré un porte-parole dans un communiqué envoyé par e-mail.

Le canal Slack interne suggérait que plusieurs divisions au sein de la branche « Stores » étaient concernées, notamment le service client et les services aux partenaires commerciaux, ainsi que, peut-être, d’autres unités au sein d’Amazon. Des employés aux États-Unis, en Inde et au Royaume-Uni figuraient parmi ceux qui ont reçu leur lettre de licenciement.

Jeff Bezos, fondateur et président exécutif d’Amazon, a déclaré mercredi lors d’une interview diffusée sur Fox News que ces nouvelles suppressions d’emplois étaient nécessaires, car l’entreprise avait embauché trop de personnel pendant la pandémie. « Les gens restaient chez eux et passaient des commandes; c’était d’ailleurs une période incroyablement stressante pour nous », a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur les 30 000 emplois supprimés lors de la précédente vague de licenciements.

« Toute l’équipe a travaillé d’arrache-pied et a accompli un travail considérable, mais nous avons vraiment augmenté nos effectifs. »