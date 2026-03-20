Amazon prévoit son retour sur le marché des smartphones plus de dix ans après le flop du Fire Phone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le nouveau projet de téléphone d'Amazon porte le nom de code "Transformer"

* L'accent est mis sur l'intégration de l'IA, les fonctionnalités d'Alexa et la personnalisation mobile

* Dirigé par le groupe ZeroOne d'Amazon, inspiré par le téléphone minimaliste Light Phone

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 14 et 15) par Greg Bensinger

En 2014, Amazon AMZN.O a présenté son premier smartphone, espérant s'attaquer à Apple

AAPL.O et Samsung. Au lieu de cela, le Fire Phone - supervisé directement par le fondateur Jeff Bezos - a été mis au rebut en à peine plus d'un an, l'un des échecs les plus médiatisés d'Amazon.

Aujourd'hui, Amazon prépare un nouveau téléphone.

Ce dernier projet, connu en interne sous le nom de "Transformer", est en cours de développement au sein de l'unité "Appareils et services", selon quatre personnes familières avec le dossier. Le téléphone est considéré comme un appareil de personnalisation mobile potentiel qui peut se synchroniser avec l'assistant vocal Alexa et servir d'intermédiaire avec les clients d'Amazon tout au long de la journée, ont déclaré ces personnes.

Cette initiative est le dernier chapitre d'un effort de plusieurs années visant à mettre sur le marché la vision de longue date de M. Bezos d'un assistant informatique omniprésent commandé par la voix, semblable à l'ordinateur contrôlé par la voix dans la série de science-fiction "Star Trek".

M. Bezos avait imaginé un smartphone dont le cœur serait le shopping et qui pourrait s'attaquer à Apple en offrant des facilités d'expédition et des réductions grâce à l'adhésion à Prime. En cours de route, Amazon pourrait obtenir une multitude de nouvelles données sur les utilisateurs, uniquement disponibles grâce aux téléphones mobiles, combinées à l'historique des achats et aux préférences en matière de contenu.

Les efforts d'Amazon pour développer un nouveau smartphone n'ont pas été signalés précédemment. Reuters n'a pas pu déterminer certains détails, tels que le prix prévu du téléphone, les revenus qu'Amazon espère générer ou l'engagement financier d'Amazon dans le projet.

Le calendrier du projet Transformer d'Amazon n'est pas non plus clair, et les personnes interrogées ont indiqué qu'il pourrait être abandonné en cas de changement de stratégie ou en raison de problèmes financiers.

Un porte-parole d'Amazon a refusé de commenter cet article. Telles qu'elles sont envisagées, les fonctions de personnalisation du nouveau téléphone faciliteraient plus que jamais les achats sur Amazon.com, le visionnage de Prime Video, l'écoute de Prime Music ou la commande de nourriture auprès de partenaires tels que Grubhub, ont déclaré les personnes interrogées. Elles ont requis l'anonymat car elles n'étaient pas autorisées à discuter de sujets internes.

L'un des points clés du projet Transformer a été l'intégration de capacités d'intelligence artificielle dans l'appareil, ont déclaré ces personnes. Cela pourrait éliminer le besoin de magasins d'applications traditionnels, qui nécessitent le téléchargement et l'enregistrement d'applications avant de pouvoir les utiliser.

Alexa serait probablement une fonctionnalité centrale, mais pas nécessairement le système d'exploitation principal du téléphone, ont déclaré les personnes. En effet, la courte histoire du matériel intégré à l'IA est pleine d'échecs, y compris le Humane AI pin et l'assistant Rabbit R1 qui ont tous deux cherché à rendre l'IA générative disponible sans avoir besoin de se connecter à un ordinateur ou à un téléphone portable.

Après avoir été mal accueillis par la critique, ces gadgets ont été abandonnés .

Cela n'a pas dissuadé d'autres personnes de rechercher des appareils natifs de l'IA qui s'affranchissent du langage visuel piloté par les applications des smartphones. OpenAI travaille avec l'ancien chef du design d'Apple, Jony Ive, sur plusieurs prototypes matériels , tandis qu'Apple, Google et Meta développent de nouvelles lunettes intégrant l'IA et d'autres appareils, tels que des montres et des écouteurs.

"Amazon pourrait avoir une opportunité", a écrit Francisco Jeronimo, vice-président des données et de l'analyse chez International Data Corporation, dans une note de recherche vendredi. L'entreprise "rassemble un puissant écosystème de services couvrant le commerce, le contenu, le cloud, et une base d'IA existante avec Alexa, ainsi qu'une profonde expertise dans l'engagement des clients axé sur les données."

"La fenêtre d'opportunité est minuscule", écrit-il. "Tous les grands acteurs vont dans la même direction."

Alors qu'AWS d'Amazon domine la fourniture d'infrastructures mondiales de cloud computing, l'entreprise a cherché à se défaire de sa réputation d'immobilisme en proposant des applications d'IA, car ses rivaux ont pris de l'avance.

Alexa, qui a fait l'objet d'une refonte pluriannuelle basée sur l'IA avant son nouveau lancement en 2025, est considérée en interne comme essentielle pour l'avenir d'Amazon dans les services destinés aux consommateurs. Selon ces personnes, le téléphone est une nouvelle tentative d'Amazon d'accélérer l'utilisation de l'IA par les clients, que ce soit sur l'appareil ou par l'intermédiaire d'Alexa.

LE FIRE PHONE: L'ÉCHEC

L'entrée initiale d'Amazon sur le marché des smartphones en 2014 comprenait des fonctionnalités telles qu'un outil d'achat basé sur une caméra qui reconnaissait les produits, les trouvait en vente sur Amazon.com et les mettait dans les paniers en ligne des clients.

Le système d'exploitation propriétaire Fire OS du Fire Phone ne disposait pas des applications populaires disponibles dans les magasins d'applications Android et iOS, et possédait un système compliqué d'écran à plusieurs caméras pour afficher des images en 3D qui consommait tellement de batterie que l'appareil surchauffait souvent.

Amazon a emballé le Fire Phone avec une année gratuite d'Amazon Prime, mais il s'est néanmoins mal vendu. Amazon a réduit le prix de 649 $ à 159 $ et a finalement annulé le téléphone après 14 mois, prenant une charge de 170 millions de dollars pour les stocks invendus.

Colin Sebastian, analyste à la société financière R.W. Baird, a déclaré que le fait qu'Amazon ait déjà échoué avec un smartphone ne rend pas insurmontable le fait d'essayer à nouveau, mais il a averti que ce serait difficile. "Amazon devra donner aux consommateurs une raison convaincante de changer de téléphone et les gens sont très attachés aux boutiques d'applications existantes", a-t-il déclaré.

Comme il y a plus de dix ans, Amazon a la lourde tâche de détrôner les leaders du marché que sont Apple et Samsung, qui ont accaparé à eux deux environ 40 % des ventes mondiales l'année dernière, selon Counterpoint Research, un cabinet d'études de marché spécialisé dans les technologies.

En outre, les livraisons de smartphones devraient connaître leur plus forte baisse en 2026 , avec une chute de 13 %, selon IDC, car la flambée des prix des puces mémoires fait grimper les coûts des appareils.

UN MANDAT POUR DES GADGETS RÉVOLUTIONNAIRES

Le projet est dirigé par un groupe créé il y a un an au sein de l'unité des appareils d'Amazon, appelé ZeroOne, dont le mandat est de créer des gadgets "révolutionnaires", ont déclaré les personnes interrogées. ZeroOne est dirigé par J. Allard, un ancien cadre de Microsoft qui a participé à la conception d'appareils tels que le lecteur de musique Zune et la console de jeux Xbox.

Panos Panay, directeur de l'unité "appareils et services" d'Amazon, s'efforce d'inverser la tendance à la non-rentabilité de cette division depuis des années. Cela inclut une prochaine tablette qui, pour la première fois, fonctionnera sous Android au lieu de Fire OS et pourrait se vendre aux alentours de 400 dollars, comme Reuters a été le premier à le signaler.

Trois personnes ayant travaillé sur le projet Transformer ont déclaré que le téléphone était toujours en cours de développement. La société a exploré à la fois un smartphone traditionnel et un "dumbphone" avec des fonctionnalités plus limitées qui pourraient aider à lutter contre l'addiction à l'écran. Amazon n'a pas encore cherché de partenaires opérateurs de téléphonie mobile pour l'appareil, ont déclaré ces personnes.

L'une des sources d'inspiration pour le nouveau téléphone est le Light Phone, ont déclaré deux de ces personnes. Il s'agit d'un smartphone minimaliste de 700 dollars doté d'un appareil photo, d'une carte, d'un calendrier et de peu d'autres choses, telles qu'une boutique d'applications ou un navigateur web.

Un téléphone sans fonctions pourrait également aider Amazon à le commercialiser en tant que second appareil potentiel pour accompagner les iPhones et les Samsung Galaxies déjà dans les poches des clients, ont déclaré les personnes interrogées. Ces appareils, comme le Light Phone et les téléphones à clapet, représentaient 15 % des ventes mondiales d'appareils en 2025, selon Counterpoint Research.

Il existe peu de données sur le nombre de personnes qui possèdent plus d'un téléphone, a déclaré Chetan Sharma, un analyste indépendant spécialisé dans les communications sans fil. Selon lui, cette pratique est aujourd'hui plus courante chez les cols blancs qui veulent un deuxième téléphone à l'abri des regards indiscrets de leur employeur ou chez les parents qui veulent donner un appareil à leurs adolescents pour limiter l'accès aux médias sociaux.