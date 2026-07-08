Amazon prévoit de lever 25 milliards de dollars grâce à une émission obligataire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des sources au paragraphe 1, ajout de détails sur l'offre au paragraphe 4) par Nupur Anand et Deborah Mary Sophia

Amazon.com AMZN.O a annoncé mardi son intention de lever 25 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) via une émission d’obligations libellées en dollars américains, dans le cadre de la dernière initiative de l’entreprise visant à financer ses investissements massifs dans l’IA.

Les entreprises technologiques se tournent vers les marchés obligataires et lancent des émissions d’actions pour financer le déploiement de leurs coûteuses infrastructures d’IA. Les géants de la tech, notamment Amazon, Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et Meta META.O , devraient dépenser plus de 700 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) dans l’IA cette année.

La demande maximale pour cette émission a atteint 62 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), selon un rapport de Bloomberg News, qui a également été le premier à faire état de cette nouvelle émission.

L'émission comprend un mélange d'obligations à taux fixe et à taux variable, réparties en huit tranches, dont les échéances s'étendent de 2029 à 2066, selon une fiche de conditions définitive déposée mardi.

Un porte-parole d’Amazon a déclaré que le produit de la vente de ces obligations serait utilisé à des fins d’entreprise, notamment pour financer de futures dépenses d’investissement et rembourser les dettes arrivant prochainement à échéance.

Le recours aux émissions obligataires et aux levées de fonds par actions pour se financer marque un tournant pour les géants de la Silicon Valley, qui comptaient généralement sur leurs réserves de trésorerie pour financer leurs investissements. Les récentes émissions obligataires ont suscité un vif intérêt de la part des investisseurs.

Alphabet, la société mère de Google, a annoncé le mois dernier son intention de lever quelque 85 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) dans le cadre d’une vente d’actions dont le montant a été revu à la hausse. Meta, la société mère de Facebook, a vendu en début d’année des obligations notées "investment grade" d’une valeur de 25 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) , après une émission obligataire de 30 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) en octobre, qui constituait la plus importante jamais réalisée par l’entreprise.

Amazon a indiqué dans son communiqué boursier que Barclays, Goldman Sachs, J.P. Morgan et Morgan Stanley sont les co-chefs de file de l'opération.

En mars, la société avait pour objectif de lever 37 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) dans le cadre d’une émission obligataire en 11 tranches qui avait été largement sursouscrite.