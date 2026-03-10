 Aller au contenu principal
Amazon prépare une vaste émission obligataire en dollars en 11 tranches
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 14:50

Amazon a lancé mardi l'émission d'un emprunt en dollars en 11 tranches, dont le montant n'a pas encore été déterminé, une opération qui devrait s'accompagner d'un autre appel au marché, celui-ci libellé en euros.

Selon des documents préparatifs envoyés à la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme de la Bourse américaine, cette série d'obligations à taux variables doit permettre de financer, entre autres, le remboursement de sa dette, des acquisitions, des investissements et des rachats d'actions.

Selon Bloomberg, Amazon compterait émettre entre 25 et 30 milliards de dollars en titres libellés en dollars, ainsi que 10 milliards d'euros sous forme d'euro-obligations.

Cette annonce intervient alors que le groupe américain a manifesté le mois dernier son intention d'investir quelque 200 milliards de dollars en 2026, notamment afin de réduire les contraintes de capacité de sa division cloud, AWS, qui représente entre 15% et 20% de son chiffre d'affaires et plus de 60% de son résultat opérationnel.

A ce jour, le géant technologique de Seattle bénéficie de notations de crédit en catégorie d'investissement (Investment Grade ) chez toutes les grandes agences, avec des notations de "AA" chez S&P, "A1" chez Moody's et "AA-" chez Fitch.

Les banques J.P. Morgan, Citigroup, Goldman Sachs et HSBC ont été chargées de la gestion du livre d'ordres.

A la Bourse de New York, l'action Amazon perd 0,1% mardi matin en tout début de séance.

