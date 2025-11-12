Amazon poursuivi en justice pour son traitement "punitif" des absences de ses employés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Amazon intimiderait les travailleurs handicapés

*

Les emplois sont menacés par les congés non rémunérés obligatoires, selon une action en justice

*

Le procureur général du New Jersey a déposé une plainte similaire en octobre

*

Amazon nie avoir enfreint la loi et s'engage à assurer la sécurité de ses employés

(Ajoute le commentaire d'Amazon, les violations alléguées de la loi, les paragraphes 4 à 6) par Jonathan Stempel

Amazon.com AMZN.O a été poursuivie mercredi dans le cadre d'une action collective proposée selon laquelle le distributeur soumet des milliers d'employés d'entrepôts handicapés à une politique "punitive" régissant les absences sur le lieu de travail.

Amazon, le plus grand employeur du secteur privé américain derrière Walmart WMT.N , a été accusé de déduire des congés non rémunérés lorsqu'il ordonne à des employés new-yorkais demandant des aménagements pour des handicaps de rester chez eux, puis de les menacer de les licencier s'ils manquent trop de travail.

"Les pratiques d'Amazon empêchent les employés d'exercer leurs droits légaux, car ils craignent à juste titre d'être sanctionnés et licenciés s'ils demandent des aménagements raisonnables", selon la plainte déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan.

L'action en justice vise à obtenir des dommages-intérêts de la part d'Amazon, société basée à Seattle, pour les travailleurs horaires des entrepôts de l'État de New York au cours des trois dernières années, qui ont demandé ou avaient l'intention de demander des aménagements pour leurs handicaps.

Kelly Nantel, porte-parole d'Amazon, a déclaré que les allégations de la plainte selon lesquelles l'entreprise de Seattle violerait l'Americans with Disabilities Act et les lois new-yorkaises sur les droits de l'homme et l'emploi étaient "tout simplement fausses".

Elle a ajouté: "Assurer la santé et le bien-être de nos employés est notre priorité absolue, et nous nous engageons à fournir un environnement sûr et favorable à tous."

AMAZON ENVERRAIT DES COURRIELS INTIMIDANTS

L'action en justice est menée par Cayla Lyster, qui travaille dans un entrepôt d'Amazon près de Syracuse, dans l'État de New York, et qui affirme être atteinte du syndrome d'Ehlers-Danlos , une maladie du tissu conjonctif.

Mme Lyster a déclaré qu'Amazon l'avait mise en congé sans solde à plusieurs reprises, dont une fois pendant près de six semaines, alors qu'elle examinait ses demandes de chaise pour s'asseoir, de ne pas avoir à monter sur des échelles et d'autres aménagements, tandis que ses supérieurs la réprimandaient parce qu'elle demandait de l'aide.

Selon elle, le "système punitif de contrôle des absences" d'Amazon soumet les employés qui prennent trop de congés non payés, même lorsque la loi l'autorise, à des courriels exigeant qu'ils justifient leurs absences dans les 48 heures, sous peine d'être licenciés.

Ces courriels "intimident et menacent les employés qui ont exercé leurs droits de demander des aménagements raisonnables", a déclaré Mme Lyster.

"Les travailleurs ne devraient jamais avoir à choisir entre leur sécurité et leur salaire", a déclaré Inimai Chettiar, président de A Better Balance, un groupe de défense des droits des travailleurs qui a contribué à l'introduction de l'action en justice.

L'action en justice a été intentée trois semaines après que le procureur général du New Jersey, Matthew Platkin, a poursuivi Amazon, affirmant que l'entreprise refusait souvent les demandes d'aménagements raisonnables et mettait régulièrement les travailleuses enceintes et les travailleurs handicapés en congé non rémunéré.

Amazon a nié les affirmations de Platkin et a déclaré qu'elle approuvait plus de 99 % des demandes d'aménagements liés à la grossesse.

L'affaire est Lyster v Amazon.com Services LLC, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 25-09423.