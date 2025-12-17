Amazon pourrait investir dans OpenAI

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
(AOF) - Selon Reuters, qui cite des sources proches du dossier, Amazon serait en négociations pour investir dans OpenAI, dans le cadre d’un accord potentiel qui pourrait valoriser l’entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle à plus de 500 milliards de dollars.
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.
AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.
