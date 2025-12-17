 Aller au contenu principal
Amazon pourrait investir dans OpenAI
information fournie par AOF 17/12/2025 à 14:00

(AOF) - Selon Reuters, qui cite des sources proches du dossier, Amazon serait en négociations pour investir dans OpenAI, dans le cadre d’un accord potentiel qui pourrait valoriser l’entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle à plus de 500 milliards de dollars.

