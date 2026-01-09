Amazon Pharmacy propose la pilule amaigrissante Wegovy de Novo Nordisk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon Pharmacy AMZN.O a déclaré vendredi qu'elle proposait désormais la pilule amaigrissante Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO dans le cadre de plans d'assurance ainsi que par le biais d'une option de paiement en espèces.

Les clients éligibles bénéficiant d'une assurance commerciale peuvent payer 25 dollars pour un approvisionnement d'un mois, tandis que ceux qui n'ont pas d'assurance peuvent payer comptant, à partir de 149 dollars par mois, a indiqué la société.

Dans les prochaines semaines, la pilule Wegovy sera également disponible dans les kiosques d'Amazon Pharmacy, **a-t-elle déclaré**.

En décembre, la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé la pilule amaigrissante de Novo,qui contient le même ingrédient actifque ses traitements injectables vedettes pour la perte de poids et le diabète, commercialisés sous les noms de marque Wegovy et Ozempic.

Au début du mois, le fabricant danois de médicaments a déclaré qu'il proposait des doses de 1,5 milligramme et de 4 mg de la pilule Wegovy à prise unique quotidienne au prix de 149 dollars par mois pour les patients américains qui paient eux-mêmes leur traitement.

La pilule Wegovy pourrait attirer de nouveaux consommateurs alors que Novo cherche à se refaire une santé après les avertissements sur les bénéfices et la chute des actions l'année dernière. Le traitement offre une plus grande flexibilité et une alternative pour ceux qui n'aiment pas les aiguilles utilisées dans les médicaments injectables.

La pilule sera disponible dans les pharmacies américaines CVS CVS.N et Costco COST.O , ainsi que par l'intermédiaire de fournisseurs de services de télésanté tels que Ro, LifeMD

LFMD.O , WeightWatchers WWW.O , GoodRx GDRX.O et sa propre pharmacie NovoCare, avait déclaré le fabricant de médicaments.

Amazon Pharmacy collabore également avec des sociétés de télésanté, dont WeightWatchers, Wheel et 9amHealth, afin d'élargir l'accès au traitement de perte de poids, a-t-il déclaré vendredi.

Le succès de la pilule de Novo sera lié à la capacité d'attirer les consommateurs qui paient comptant et qui ne peuvent pas bénéficier d'une couverture d'assurance, ce qui représente un changement radical par rapport au modèle commercial dominant où le prix des médicaments est géré par les régimes d'assurance-maladie.