Amazon Pharmacy lance des kiosques électroniques pour les ordonnances dans les établissements One Medical

Amazon AMZN.O a annoncé mercredi que son activité de pharmacie commencerait en décembre à remplir certaines ordonnances pour des médicaments courants à des kiosques électroniques dans ses centres de soins primaires One Medical, ce qui, selon la société, réduira les obstacles à l'accès et limitera les frais d'expédition.

Amazon prévoit de commencer à proposer aux patients de One Medical à Los Angeles des médicaments tels que des antibiotiques, des inhalateurs pour l'asthme et des traitements pour l'hypertension artérielle, a indiqué la société.

Les kiosques seront le premier service de retrait en personne offert par Amazon Pharmacy, qui a fourni des services de prescription principalement par livraison, a déclaré Hannah McClellan Richards, vice-présidente d'Amazon Pharmacy.

One Medical propose une structure d'adhésion qui permet aux patients d'accéder aux soins primaires et urgents moyennant un abonnement annuel de 199 dollars. Les patients qui n'ont pas d'abonnement peuvent toujours prendre rendez-vous et utiliser le kiosque, a indiqué la société.

Richards a déclaré dans une interview que la société prévoit d'étendre le modèle de kiosque en dehors de la Californie en 2026 et qu'elle est en pourparlers avec des systèmes de santé externes pour introduire les machines par le biais de partenariats.

Amazon ne prévoit pas de proposer des médicaments qui doivent être réfrigérés, tels que les médicaments amaigrissants GLP-1, ou des prescriptions plus strictement réglementées telles que les analgésiques contrôlés par le kiosque.

Les stocks de chaque kiosque seront adaptés au fournisseur, et les patients pourront consulter virtuellement un pharmacien de la société, a indiqué Amazon dans un communiqué de presse.

Amazon.com, la société de commerce électronique qui pèse 2,34 billions de dollars, a lancé la livraison de produits pharmaceutiques en 2018 grâce à l'acquisition de PillPack. En 2023, la société a acheté One Medical, un fournisseur national de soins primaires.

Cette année, les analystes ont souligné que les coûts d'expédition et de logistique risquaient de peser sur les bénéfices d'Amazon.

Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre, le directeur financier Brian Olsavsky a déclaré que l'entreprise prévoyait de prendre des décisions stratégiques sur le placement des produits afin de raccourcir les itinéraires de livraison et d'améliorer la disponibilité. "Nous nous engageons à prendre des initiatives pour améliorer encore notre structure de coûts", avait-il déclaré à l'époque.

M. Richards a reconnu que la partie la plus coûteuse de la chaîne d'approvisionnement du commerce électronique est l'expédition.

"Si l'on rapproche les stocks des clients, a-t-elle dit, les frais d'expédition diminuent considérablement et la demande augmente