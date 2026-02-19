Amazon peut être poursuivi pour des suicides liés au nitrite de sodium, selon un tribunal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Cour suprême de l'État de Washington a décidé jeudi à l'unanimité qu'Amazon.com AMZN.O devait faire face aux poursuites engagées par des familles dont les proches se sont suicidés en consommant du nitrite de sodium acheté sur la plateforme du distributeur en ligne.

Le tribunal a rejeté la décision d'un tribunal inférieur selon laquelle les familles ne pouvaient pas intenter de poursuites pour négligence en vertu d'une loi sur la responsabilité du fait des produits de l'État de Washington, car le suicide était une cause exclusive du décès de leurs proches.

Les quatre familles accusaient Amazon de promouvoir la vente de nitrite de sodium sur son site web, aux côtés d'autres produits susceptibles d'aider les gens à se suicider.

Elles affirment que le distributeur basé à Seattle connaissait le lien entre le nitrite de sodium et le suicide depuis des années, mais qu'il a continué à vendre le produit sans restrictions.

Amazon et ses avocats n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.