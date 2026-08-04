Amazon perd devant un tribunal américain l'interdiction visant les outils d'achat agentiques basés sur l'IA de Perplexity

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'Amazon au paragraphe 4) par Blake Brittain

Une cour d'appel américaine a infirmé mardi une décision qui interdisait temporairement à Perplexity d'utiliser ses outils d'achat agentiques basés sur l'IA sur la plateforme AMZN.O d'Amazon. Dans le cadre d'un litige juridique inédit, la Cour d'appel du 9e circuit des États-Unis, siégeant à San Francisco, a estimé qu'Amazon avait peu de chances d'obtenir gain de cause dans son argument selon lequel les agents IA de Perplexity enfreignaient une loi fédérale relative au piratage informatique.

Cette décision est la première rendue par une cour d’appel fédérale à se prononcer sur la question de savoir si des agents IA agissant pour le compte d’utilisateurs peuvent légalement accéder à des plateformes en ligne, une question aux implications considérables pour le secteur en pleine expansion des outils d’IA « agentique » capables de naviguer, d’effectuer des achats et de réaliser des transactions sur le Web. “Nous exprimons respectueusement notre désaccord avec la décision rendue aujourd’hui concernant l’injonction préliminaire”, a déclaré un porte-parole d’Amazon. “Nous restons confiants dans le bien-fondé de notre dossier et évaluons actuellement les prochaines étapes.”

“Perplexity continuera à se battre pour le droit des internautes à choisir l’IA de leur choix”, a déclaré Jesse Dwyer, porte-parole de l’entreprise, dans un communiqué. “Nous avons toujours été convaincus que la vérité l’emporterait et que les droits des utilisateurs ne seraient pas bafoués.”

Les systèmes d’IA agentique sont capables de planifier, de raisonner et d’exécuter des tâches avec un contrôle humain limité. En novembre, Amazon a intenté une action en justice contre Perplexity , accusant la start-up spécialisée dans l’IA d’accéder subrepticement aux comptes privés de clients d’Amazon via son navigateur Comet et l’agent IA associé, qui peut se connecter aux comptes d’achats en ligne des utilisateurs et passer des commandes en leur nom. La plainte indiquait que le système de Perplexity présentait des risques pour la sécurité et que la société avait ignoré des demandes répétées de cessation de ces pratiques.

Perplexity a rétorqué que cette action en justice était sans fondement et constituait une “tentative flagrante” d’empêcher les utilisateurs d’Amazon d’utiliser Comet, car les agents d’IA “n’ont pas d’yeux pour voir la publicité omniprésente dont Amazon bombarde ses utilisateurs”. En mars, un juge fédéral de Californie a temporairement interdit à Perplexity d’utiliser son agent IA sur la plateforme d’Amazon, estimant qu’Amazon avait présenté des « preuves solides » démontrant que l’agent IA de Perplexity enfreignait une loi américaine relative à la fraude et aux abus informatiques. La Cour d’appel du 9e circuit a annulé cette interdiction mardi, donnant raison à Perplexity qui affirmait ne pas avoir enfreint la loi interdisant d’accéder à des ordinateurs et d’en extraire des informations sans autorisation. La cour d’appel a estimé que ce sont les utilisateurs de Perplexity, en utilisant les agents IA de la société, qui ont « accédé » à la plateforme d’Amazon au sens de la loi, et non Perplexity elle-même.