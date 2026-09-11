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Amazon Pay prévoit d'élargir son offre d'assurances dans le cadre d'une offensive plus large dans le secteur des services financiers en Inde
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 14:20
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Nishit Navin et Ashwin Manikandan

Amazon Pay India envisage d'élargir son offre d'assurances pour y inclure l'assurance voyage et d'autres produits, a déclaré vendredi son directeur général, Vikas Bansal, au lendemain du lancement par la plateforme de paiement d'une assurance santé.

Ces projets d’expansion s’inscrivent dans la stratégie d’Amazon Pay visant à évoluer d’une simple plateforme de paiement vers une activité de services financiers plus large, couvrant les paiements, le crédit, l’assurance ainsi que les produits d’épargne et d’investissement, a expliqué Vikas Bansal à Reuters lors d’une interview.

“Évidemment, l'assurance voyage… il pourrait y en avoir d'autres à l'avenir également”, a déclaré le directeur général lorsqu'on lui a demandé quels autres produits d'assurance la plateforme de paiement pourrait proposer à l'avenir.

Amazon Pay opère en tant qu’agent d’assurance agréé, ce qui lui permet de distribuer des produits d’assurance proposés par des assureurs agréés.

La société a distribué des assurances automobile et s’est lancée dans l’assurance santé en partenariat avec l’assureur indien non-vie HDFC ERGO, élargissant ainsi son activité de distribution d’assurances.

“La santé est notre prochain défi”, a déclaré Bansal, ajoutant que l’assurance santé constituait un domaine d’expansion important, compte tenu de la hausse des coûts des soins médicaux et du fait qu’une proportion relativement faible d’Indiens dispose d’une assurance santé individuelle.

Selon GlobalData, le secteur indien de l’assurance non-vie ou générale devrait connaître un taux de croissance annuel composé robuste de 10 %, passant de 43,4 milliards de dollars en 2026 à plus de 62 milliards de dollars d’ici 2030, en termes de primes brutes souscrites.

Amazon est actionnaire minoritaire de la compagnie d’assurance indienne Acko, qui figure parmi les assureurs disponibles via Amazon Pay.

Bansal a déclaré qu'Amazon restait ouvert à des investissements dans le secteur de l'assurance.

L’année dernière, Amazon a racheté Axio, un prêteur non bancaire basé à Bengaluru, pour un montant non divulgué, ce qui lui a permis d’accéder au marché du crédit direct en Inde.

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