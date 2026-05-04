Amazon ouvre son réseau logistique à d'autres entreprises dans le cadre de sa stratégie de croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Amazon ouvre ses capacités de transport, d'expédition et de distribution à des entreprises externes

* Les actions d'UPS et de FedEx chutent de plus de 6 % alors qu'Amazon intensifie la concurrence

* Amazon signe des contrats avec des clients tels que P&G, 3M et American Eagle

(Ajout d'informations contextuelles et de commentaires d'analystes aux paragraphes 6 à 8; mise à jour de l'évolution du cours des actions) par Deborah Mary Sophia et Shivansh Tiwary

Amazon.com AMZN.O ouvre à d'autres entreprises le réseau logistique qui alimente ses opérations depuis des décennies, se positionnant ainsi en concurrence directe avec des géants de la logistique tels qu'UPS et FedEx.

"Amazon Supply Chain Services" permettra à des entreprises de divers secteurs, tels que la vente au détail, la santé et l'industrie manufacturière, d'utiliser le réseau de fret du géant technologique, qui couvre les transports maritimes, routiers, ferroviaires et aériens, pour acheminer, stocker et livrer tout type de marchandises, des matières premières aux produits finis.

Ce faisant, Amazon va ouvrir une nouvelle opportunité de croissance pour sa division e-commerce, en s'appuyant sur un service qui soutient des milliers de vendeurs tiers indépendants à travers le monde.

Cela marque également un changement potentiel dans le secteur américain de la logistique, longtemps dominé par FedEx

FDX.N et UPS UPS.N . Les actions de ces deux sociétés ont chuté de plus de 6 % chacune lundi, tandis que celles d'Amazon ont progressé de 1 %.

Avec une flotte de plus de 100 avions-cargos — juste derrière FedEx et UPS — ainsi qu'un vaste réseau d'entrepôts et de centres de tri, cette initiative d'Amazon pourrait en faire un acteur clé de la logistique et intensifier la concurrence en matière de prix et de rapidité.

Cette initiative montre qu'"Amazon tente de transformer la logistique d'un poste de coûts en un produit d'infrastructure", a déclaré Parth Talsania, directeur général d'Equisights Research.

"Pour UPS et FedEx, il ne s'agit pas d'une perturbation immédiate, mais d'un coup de semonce structurel, en particulier sur les axes fortement axés sur le commerce électronique où Amazon dispose déjà d'avantages en termes de densité, de données et de rapidité de livraison."

L'expansion d'Amazon vise le marché du transport interentreprises, un segment très convoité et à forte marge pour les entreprises de logistique, où les livraisons sont généralement plus denses, plus prévisibles et moins coûteuses à gérer que les envois destinés aux particuliers.

L'entreprise, qui dispose d'une flotte de plus de 80 000 remorques et de plus de 24 000 conteneurs intermodaux, proposera également des services de distribution, de gestion des commandes et d'expédition de colis, permettant ainsi aux entreprises de bénéficier de ses délais de livraison rapides (de deux à cinq jours), ainsi que de ses capacités d'entreposage et de prévision des stocks.

Les entreprises peuvent utiliser ces solutions sur tous leurs canaux de vente, y compris leur propre site web, les réseaux sociaux et leurs magasins physiques, a déclaré Amazon, ajoutant qu’elle avait déjà signé des accords avec le géant des biens de consommation Procter & Gamble PG.N , le poids lourd industriel 3M MMM.N et la marque de vêtements American Eagle Outfitters AEO.N .

Cette initiative s'inspire également de la stratégie de la division de cloud computing d'Amazon: Amazon Web Services a été lancé en 2006 pour moderniser l'infrastructure informatique de l'entreprise, avant de devenir le plus grand fournisseur de services cloud au monde.