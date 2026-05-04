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Amazon ouvre son réseau logistique à d'autres entreprises
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 12:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon.com AMZN.O a annoncé lundi le lancement de “Amazon Supply Chain Services”, ouvrant ainsi son réseau logistique à d’autres entreprises.

La société a précisé que les entreprises de tous types et de toutes tailles peuvent désormais transporter, stocker et livrer tout type de marchandises, des matières premières aux produits finis, en utilisant le réseau logistique d'Amazon.

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