Amazon ouvre son réseau logistique à d'autres entreprises

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Amazon.com AMZN.O a annoncé lundi le lancement de “Amazon Supply Chain Services”, ouvrant ainsi son réseau logistique à d’autres entreprises.

La société a précisé que les entreprises de tous types et de toutes tailles peuvent désormais transporter, stocker et livrer tout type de marchandises, des matières premières aux produits finis, en utilisant le réseau logistique d'Amazon.