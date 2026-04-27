Amazon obtient les droits exclusifs sur le podcast d'Oprah Winfrey

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Amazon AMZN.O a signé un accord pluriannuel avec Harpo Entertainment, la société de l'animatrice de talk-show américaine Oprah Winfrey, qui confère à sa division de podcasts Wondery les droits exclusifs de distribution et de publicité pour "The Oprah Podcast" en formats audio et vidéo, ont annoncé lundi les deux entreprises.

Ce podcast présente des entretiens menés par Oprah Winfrey avec des personnalités du monde de la culture et des gens ordinaires sur des sujets tels que les relations humaines et la santé financière. Parmi les invités figuraient la joueuse de tennis Serena Williams, l'acteur Hugh Jackman, la cuisinière de télévision Ina Garten et l'auteur Adam Grant.

Cet accord lie Amazon à l'une des figures les plus connues des médias américains et donne à l'entreprise accès à plusieurs marques d'Oprah Winfrey qui jouissent d'un large attrait auprès des consommateurs. Les détails financiers de l'accord n'ont pas été divulgués.

Les podcasts sont devenus un secteur de croissance clé pour les entreprises des médias et des technologies, à mesure que les auditeurs et les annonceurs se tournent vers l'audio et la vidéo à la demande.

Amazon investit dans les podcasts par l'intermédiaire de sa filiale Wondery, cherchant à concurrencer des concurrents tels que Spotify SPOT.N et YouTube (Alphabet GOOGL.O ) sur un marché saturé, mais de plus en plus lucratif.

L'accord permettra d'étendre la diffusion de l'émission à deux nouveaux épisodes par semaine à partir de cet été. À partir de juillet, Wondery distribuera le podcast sur les services Amazon, notamment Prime Video et Amazon Music. L'émission restera également disponible sur YouTube et d'autres plateformes de podcasts.

Outre le podcast, l'accord inclut les droits liés à la bibliothèque de "The Oprah Winfrey Show", à "Oprah's Book Club" et à "Oprah's Favorite Things", offrant ainsi à Amazon l'opportunité de relier le contenu d'Oprah Winfrey à ses activités audio, vidéo, de vente au détail et de publicité.

“Animer ce podcast me permet de poursuivre le travail auquel je me sens appelée: ouvrir la voie à des conversations qui comptent”, a déclaré Oprah Winfrey.

Amazon a indiqué que l'émission rejoint le catalogue de Wondery, qui comprend des podcasts tels que "New Heights with Jason and Travis Kelce" et "Armchair Expert with Dax Shepard".