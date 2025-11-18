Amazon, Microsoft, Axalta, Home Depot... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Amazon/ Microsoft

La Commission européenne a annoncé l'ouverture de trois enquêtes de marché sur les services d'informatique en nuage au titre de la législation sur les marchés numériques. Deux études de marché évalueront si Amazon et Microsoft devraient être désignées comme contrôleurs d'accès pour leurs services d'informatique en nuage, Amazon Web Services et Microsoft Azure, dans le cadre du règlement sur les marchés numériques.

Axalta Coating Systems

Axalta Coating Systems est attendu en forte hausse à l'ouverture après l'annonce de son rapprochement avec le néerlandais Akzo Nobel. Les deux sociétés ont signé un accord définitif prévoyant une fusion destinée à créer une entreprise mondiale dans les revêtements et la peinture. Les actionnaires d'Axalta recevront 0,6359 action Akzo Nobel pour chaque titre Axalta détenu. A l'issue de l'opération, prévue entre fin 2026 et début 2027, la répartition capitalistique sera de 55% pour le Néerlandais et 45% pour l'Américain.

Home Depot

Home Depot, dont le titre recule de 2,2% en avant-Bourse, a revu à la baisse sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année. Le distributeur de produits de bricolage cible désormais une baisse de 5% du bpa ajusté sur l'exercice, contre une diminution de 2% précédemment. Au troisième trimestre, la firme américaine a enregistré un chiffre d'affaires net de 41,35 milliards de dollars, en hausse de 2,8% sur un an, les analystes prévoyant une progression de 2,2%, à 41,10 milliards de dollars.

UnitedHealth Group

UnitedHealth Group a annoncé l'arrivée, avec effet immédiat, du Dr Scott Gottlieb à son conseil d'administration. A 53 ans, il a dirigé la Food & Drug Administration (FDA), les autorités sanitaires américaines, de 2017 à 2019 et s'est distingué "par son engagement en faveur de la transparence, du renforcement de la sécurité des patients et de l'élargissement du choix des consommateurs," explique le communiqué de presse de l'assureur santé.