Atos va fournir avec AMD un supercalculateur au CEA, le titre monte
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 15:47
Ce supercalculateur, baptisé 'Alice Recoque' en hommage à l'informaticienne française décédée en 2021 et destiné au calcul scientifique et à l'IA, possède une puissance de calcul supérieur à un 'exaflop' par seconde, soit un milliard de milliards de calculs par seconde.
Cela représente l'équivalent de ce que l'humanité pourrait accomplir en quatre ans de calculs mentaux incessants ou l'équivalent de la puissance de 10 millions d'ordinateurs de bureau.
Alimenté par les technologies de calcul HPC-IA d'AMD, le projet affiche un coût total estimé à 554 millions d'euros sur ses cinq années de fonctionnement.
Le système sera installé au sein du Très grand centre de calcul (TGCC) du CEA, situé à Bruyères-le-Châtel (Essonne), qui abrite déjà d'autres systèmes Eviden, comme la machine Joliot-Curie ou la machine Topaze.
Il doit comporter, dans le détail, 94 racks, 280km de câblage, pour un poids de 280 tonnes (soit celui de 28 bus urbains) répartis sur 174 mètres carrés, avec une consommation d'énergie toutefois réduite puisque ses applications devraient être 20% moins gourmandes que les systèmes 'exascale' équivalents.
A la Bourse de Paris, l'action Atos progressait de 1,5% mardi vers 15h45 après avoir bondi de 4,7% suite à l'officialisation du contrat.
