Amundi cible 300 milliards d'euros de collecte et un bénéfice par action de plus de 7 euros en 2028

(AOF) - Dans le cadre de son plan stratégique 2025-2028 intitulé "Invest for the Future" présenté aujourd'hui, Amundi a annoncé viser 300 milliards d'euros de collecte sur cette période. Au sein d'un marché parisien dans le rouge, l'action du gestionnaire d'actifs perd 3,63% à 54,25 euros. Pour atteindre ce montant de collecte, la filiale du Crédit Agricole compte accélérer la diversification de sa clientèle, en mettant l'accent sur les segments à fort potentiel : la retraite et le digital.

100 milliards d'euros proviendront des Solutions de retraite pour lesquelles, Amundi va créer "une nouvelle ligne métier dédiée, qui va capitaliser sur sa position de leader en France et en Italie pour étendre son offre en Europe du Nord et en Asie". La société compte par ailleurs augmenter de 50 % le nombre de distributeurs digitaux servis d'ici 2028.

150 milliards d'euros de collecte en Asie

Mais pour sa collecte, le groupe compte surtout sur l'Asie où elle prévoit de capter 150 milliards d'euros. Amundi prévoit de s'appuyer sur sa "présence régionale solide, alliant une forte présence directe et des coentreprises performantes". La croissance sera par ailleurs soutenue par l'introduction en bourse de la coentreprise indienne SBI FM début 2026. En Europe, le gérant prévoit de poursuivre la croissance sur les pays clés et de prioriser la conquête de parts de marché en Europe du Nord, en particulier au Royaume-Uni, en Allemagne, au Benelux et dans les pays nordiques

Parmi les autres priorités stratégiques groupe figure également les investissements dans la gestion active, passive et privés et l'accélération de la feuille de route d'Amundi Technology. Un doublement de ses revenus est anticipé en 2028, en comparaison à 95 millions d'euros en 2024.

Le gestionnaire d'actifs souhaite également optimiser le modèle opérationnel, donnant comme exemples la récente fusion entre CPR et BFT Investment Managers. Il cite aussi l'utilisation de l'IA pour optimiser les processus, créer de la valeur pour les clients et réduire les dépenses externes. Amundi entend entre outre réorienter les ressources vers les zones de croissance et les domaines prioritaires (technologie, Asie, retraite, gestion passive, distribution tiers, actifs privés).

Amundi va investir de plus 800 millions d'euros, soit 30% de plus que dans le plan précédent, dans des initiatives de croissance organique liées aux domaines prioritaires au cours du plan.

Dans les marchés privés, Amundi a annoncé ce matin un partenariat stratégique avec ICG, dont il prendra 9,9% du capital. ICG gère près de 125 milliards de dollars (108 milliards d'euros) d'actifs pour le compte de clients institutionnels à travers différentes stratégies de capital structuré, des fonds secondaires de capital-investissement, de la dette privée, du crédit et des actifs réels. Amundi gère, lui, 70 milliards d'euros d'actifs au sein de sa plateforme dédiée aux marchés privés, essentiellement centrée sur les actifs immobiliers et la multi-gestion.

Sur le plan financier, Amundi anticipe un bénéfice par action ajusté supérieur à 7 euros en 2028 contre 6,75 euros en 2024 dans tous les scénarios de marché, de change et relatifs aux accords de distribution avec UniCredit. Le coefficient d'exploitation est attendu inférieur à 56% à l'issue du plan contre 52,5% en 2024.

Taux de distribution d'au moins 65%

S'agissant de la rémunération de ses actionnaires, le gestionnaire d'actifs confirme son intention de leur restituer le capital excédentaire restant du cycle stratégique 2025 par le biais d'un programme de rachats d'actions. Il s'élevait à 1,3 milliard, mais une partie sera utilisée pour financer la prise de participation dans ICG. Selon Jefferies, Amundi devrait débourser environ 625 millions d'euros pour les 9,9% d'ICG.

Pour la période 2025-2028; Amundi s'engage toujours sur un taux de distribution d'au moins 65%. Le groupe précise qu'il "maintiendra un niveau de capital approprié pour des opportunités de fusion-acquisition et une flexibilité pour restituer le capital excédentaire aux actionnaires en l'absence d'opportunités alignées sur ses critères financiers et d'activité stricts ". "Les opportunités doivent stimuler la croissance, présenter un risque d'exécution limité et un retour sur investissement d'au moins 10% dans les trois ans " a détaillé Amundi.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier européen et 8ème mondial de la gestion d’actifs, 2ème mondial des ETF ;

- Activité centrée sur l’Europe, notamment la France (44 % des encours, de2 240 Mds€), devant l’Italie (9 %), reste de l’Europe (20 %) et l’Asie (21 %) ;

- Equilibre de la base de clients : assureurs (22 %), institutionnels et souverains (24 %), distributeurs tiers (15 %), Joint-ventures (16 %), réseaux internationaux (8 %), réseaux français (6 %) ;

- Ambition : expansion géographique soutenue par une organisation en 3 pôles - les filiales françaises (dont CPR, BFT, Etoile gestion…), les filiales internationales et les joint-ventures (les chinois ABC-CA ou BOC, l’indien SBI, le coréen NH…) ;

- Capital détenu à 68,7% par Crédit agricole et 2,1 % par les salariés, Olivier Gavalda présidant le conseil de 11 administrateurs, Valérie Baudson étant directrice générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires fondé sur :

- une plateforme IT indépendante associée à 6 plateformes internationales de gestion dans de multiples canaux de distribution pour les 100 millions de clients dans 36 pays,

- l’accélération de la croissance via :

- acquisitions : Alpha pour la multi-gestion en actifs privés et aixigo, n° 1 européen des solutions pour la technologie au service de l’épargne, BFT Invest rapproché avec la filiale CPRAM

- partenariats : Stantard Chartered en Asie-Moyen-Orient-Afrique, Victoria Capital aux Etats-Unis,

- sociétés communes, essentiellement en Asie (Chine, Corée, Inde…),

- une bonne anticipation des besoins des clients, en épargne -offre de produits obligataires, ETF, actifs privés-et en services technologiques (83 clients à fin 2024),

- une simplification de l’organisation : fusion de CPR et BFT, réorganisation des équipes européennes de gestion multi-asset, avec objectif de 30 à 50 M€ de réduction des coûts,

- Stratégie environnementale « Ambition 2025 », le groupe étant n° 1 mondial de l’investissement social responsable avec un encours ESG de + 800 Mds€ d’euros :

- intégration ESG dans les portefeuilles ouverts gérés,

- épargne au service du développement durable -produits net-zéro en gestion active, 20 Mds€ d’encours en solutions à impact, objectif de 40 % des ETF en ESG en 2025,

- lancement d’une gamme complète de fonds Net Zéro3 avec des objectifs de réduction de l’intensité carbone de 30% en 2025 et 60% en 2030 vs 2019,

- Situation financière solide : dette notée A +, la meilleure du secteur, fonds propres prudentiels de 3,5 Mds€ et ratio CET1 de 16,3 %, avec excédent de capital de 2,2 Md€ à fin juin.

Défis

- Impact négatif de la parité euro/dollar et euro/roupie indienne ;

- Présentation du nouveau plan stratégique à moyen terme ;

- Disparités de clientèles, le détail étant mieux rémunéré et moins sensible aux décollectes ;

- Vers un impact positif, à partir du 2 ème semestre, de la fusion entre la filiale américaine et la plateforme de distribution Victory Capital, contrôlée à hauteur de 27,1 % ;

- Après, à fin juin une hausse de 10,7 % des revenus, de 5,2 % des encours à un niveau historique et un repli de 4,5 % du résultat net, affecté par la contribution fiscale exceptionnelle, anticipations 2025 de 5% de croissance annuelle du résultat net et d’un taux de distribution d’au moins 65% ;