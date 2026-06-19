Amazon met en avant ses mesures de préservation de l'eau en Inde alors que ses centres de données font l'objet d'une attention particulière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ashwin Manikandan et Jaspreet Kalra

Amazon AMZN.O a déclaré vendredi que ses activités en Inde avaient franchi une étape majeure en matière de préservation de l’eau, alors que les géants mondiaux de la technologie font face à une pression croissante liée à l’expansion de leurs centres de données d’IA, très gourmands en ressources.

L'entreprise américaine a annoncé avoir atteint cette année le statut « water positive » en Inde, ce qui signifie qu'elle restitue aux communautés plus d'eau qu'elle n'en utilise dans l'ensemble de ses activités, qui comprennent des centres de données, des bureaux et des entrepôts.

Elle a précisé avoir atteint cet objectif un an plus tôt que prévu, à la fois en réduisant la consommation d’eau de ses installations et grâce à des projets tels que la restauration des bassins versants et l’irrigation efficace.

Amazon, Microsoft MSFT.O et Google (Alphabet) GOOG.O font partie des entreprises confrontées à la contestation des actionnaires et des militants concernant l’impact environnemental des projets de centres de données, a rapporté Reuters plus tôt cette année.

Amazon s’est fixé pour objectif d’atteindre un bilan hydrique positif à l’échelle mondiale pour l’exploitation de ses centres de données d’ici 2030. L’entreprise a déclaré ne pas utiliser d’eau pour refroidir ses centres de données en Inde.

La question de l’eau est particulièrement aiguë en Inde, qui abrite 18% de la population mondiale mais ne dispose que de 4% des ressources mondiales en eau douce.

L’été est généralement synonyme de pénuries et de rationnement, et cette année la situation est particulièrement grave, un El Niño puissant ayant entraîné de faibles pluies de mousson.

Parmi les États les plus durement touchés figurent le Karnataka, où se trouve le pôle technologique de Bengaluru, et le Maharashtra, où est située la capitale financière Mumbai. Mumbai, qui compte 13 millions d’habitants, ne dispose plus que de réserves d’eau pour 40 jours, ont indiqué les autorités cette semaine.

Amazon étend sa présence en Inde, où l’entreprise prévoit d’investir plus de 35 milliards de dollars d’ici 2030 afin de renforcer ses capacités en matière d’intelligence artificielle et de développer ses exportations.

Son fournisseur de services cloud, Amazon Web Services, prévoit d’investir environ 8,2 milliards de dollars dans le Maharashtra, a indiqué le ministère indien des Technologies de l’information l’année dernière.

Microsoft et Google ont également annoncé des investissements considérables dans des centres de données en Inde au cours de l’année écoulée.