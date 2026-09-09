Amazon lève près de 6 milliards de dollars lors de sa première émission d'obligations en livres sterling, selon le chef de file de l'opération

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* Amazon réalise sa première émission d'obligations en livres sterling

* Elle lève 4,25 milliards de livres sterling, avec plus de 10,65 milliards de livres sterling de commandes

* Cette émission s'inscrit dans la ruée des hyperscalers pour lever des fonds

(Mise à jour avec les derniers détails)

par Yoruk Bahceli

Amazon AMZN.O a levé 4 ,25 milliards de livres sterling (5,76 milliards de dollars) lors de sa toute première émission d'obligations en livres sterling mercredi, soit un peu plus que prévu initialement, selon une banque chargée de l'opération, alors que les hyperscalers s'empressent de diversifier leurs sources de financement pour soutenir l'essor de l'IA.

Cette opération est le dernier exemple en date de la tendance des hyperscalers à émettre de plus en plus d’obligations sur les marchés hors des États-Unis cette année, qu’il s’agisse d’euros, de francs suisses ou de yens, compte tenu de leurs besoins de financement colossaux.

Ils ont déjà émis plus de 200 milliards de dollars de dette cette année, soit plus du double du montant total de l’année 2025, selon les données de LSEG.

Amazon a enregistré une demande finale de plus de 10 ,65 milliards de livres sterling pour cette émission en quatre tranches, selon l’un des chefs de file.

Ce chiffre était légèrement inférieur aux quelque 12 milliards de livres sterling enregistrés avant que les banques chefs de filene resserrent leurs conditions de tarification.Amazon lèvera 1,25 milliard de livres sterling grâce à la vente d’obligationsà trois ans, et 1 milliard de livres sterling chacune grâce aux émissions à six, douze et dix-neuf ans, a déclaré le chef de file.

Les obligations ont été cotées avec des rendements allant d’environ 5,2 % pour l’émission à 3 ans à 6,7 % pour celle à 19 ans, selon le chef de file.

La livre sterling est la dernière devise qu’Amazon a ajoutée à son programme de financement après avoir fait appel aux marchés obligataires de l’euro, du franc suisse et du dollar canadien.

La Banque centrale européenne a averti début septembre que l’entrée des hyperscalers sur le marché obligataire de la zone euro risquait d’évincer d’autres emprunteurs et de faire grimper leurs coûts de financement.

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a été le premier « hyperscaler » à se tourner vers le marché de la livre sterling en février , lorsqu’elle a levé 5,5 milliards de livres sterling grâce à une opération en cinq volets, comprenant notamment une obligation à 100 ans, ce qui est rare.

Selon l’IFR de LSEG, la demande des investisseurs a dépassé mercredi d’environ 2,5 fois le montant qu’Amazon comptait lever, un chiffre bien inférieur à la demande cinq fois supérieure enregistrée par Alphabet en février .

Gordon Shannon, associé chez TwentyFour Asset Management, a déclaré que cette demande inférieure à celle enregistrée lors de la vente d’Alphabet reflétait les inquiétudes des investisseurs concernant l’endettement soutenu des hyperscalers.

«Cela montre bien que la demande n'est pas illimitée», a ajouté M. Shannon.

Le rythme soutenu des emprunts a commencé à mettre à l’épreuve les limites de la demande des investisseurs au cours de l’été et a accentué la pression sur l’ensemble des marchés obligataires, où les coûts d’emprunt ont fortement augmenté.

Selon les données de LSEG, il s’agit de la première émission obligataire d’Amazon depuis juillet, qui avait suscité une demande plus faible que par le passé.