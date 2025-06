Amazon: le 'Prime Day' aura lieu du 8 au 11 juillet information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 12:32









(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mardi que son événement promotionnel de 'Prime Day' se tiendrait cette année du mardi 8 juillet au vendredi 11 juillet inclus.



Pendant ces quatre jours, les membres du programme préférentiel Amazon Prime bénéficieront de promotions importantes sur de grandes marques internationales comme Sony et Dyson, indique le géant américain du commerce en ligne.



Dans le contexte d'inflation actuel, le groupe de Seattle indique qu'il compte proposer, dès le 1er juillet, des ristournes pouvant atteindre 30% sur ses propres marques.



Les membres Prime pourront ainsi faire le plein de fournitures scolaires en vue de la rentrée, ainsi que de produits essentiels du quotidien (Amazon Basics), à partir de trois euros par article.



La collection estivale de prêt-à-porter Amazon Essentials proposera, elles, des robes et maillots de bain à partir de 12 euros.



Des réductions importantes seront aussi mises en places sur les appareils Amazon des gammes Fire TV, Kindle, Ring, Blink et les routeurs wifi eero.



L'événement Amazon Prime Day est proposé dans pas moins de 22 pays, dont la France, les Etats-Unis, le Japon, l'Allemagne et le Royaume-Uni.





