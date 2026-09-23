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Amazon lance une nouvelle IA agentique destinée aux vendeurs tiers
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 15:01
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Greg Bensinger

Amazon AMZN.O a présenté mercredi un nouveau service d’intelligence artificielle de type « agent » destiné aux vendeurs tiers sur son site principal de commerce électronique, élargissant ainsi les fonctionnalités d’automatisation pour faciliter la mise en ligne des annonces et la gestion des stocks. Les agents sont en passe de devenir le secteur de croissance le plus dynamique de l’IA, car ils peuvent effectuer de multiples actions avec peu ou pas d’intervention humaine.

Voici quelques détails:

* Appelé « workflows », ce service fonctionne en continu pour répondre aux demandes des vendeurs, par exemple en les alertant si leurs notes baissent soudainement ou en surveillant les prix de produits spécifiques.

* La plateforme Seller Assistant peut stocker le profil de chaque vendeur afin de proposer des recommandations personnalisées, notamment en matière de tarification des articles, de promotions et de gestion des stocks.

* L’assistant de vente peut se connecter aux outils d’IA que les vendeurs utilisent déjà via un plug-in, dans un premier temps via les services Quick d’Amazon et Claude d’Anthropic.

* Ce nouvel agent sera gratuit et facultatif pour tous les vendeurs, a déclaré Mary Beth Westmoreland, vice-présidente chargée de l’expérience de vente mondiale chez Amazon.

* Les vendeurs peuvent décider de la quantité de données personnelles qu’ils souhaitent partager avec Amazon via ce nouveau service d’agent.

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