Amazon lance Prime en Afrique du Sud pour moins de 4 dollars par mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant du commerce en ligne Amazon.com

AMZN.O a annoncé mercredi avoir lancé son service payant Prime en Afrique du Sud, proposant des livraisons plus rapides et du contenu multimédia pour 59 rands sud-africains (3,61 $) par mois ou 399 rands par an.

Voici quelques détails:

* Amazon Prime est déjà disponible dans 26 autres pays, et le Prime Day , l'un des plus grands événements promotionnels d'Amazon, est prévu du 23 au 29 juin en Afrique du Sud.

* L'Afrique du Sud a connu un boom du commerce en ligne ces dernières années, avec des acteurs locaux tels que Shoprite

SHPJ.J qui ont lancé des services de livraison à la demande.

* Amazon s'est implanté en Afrique du Sud il y a seulement deux ans.

* La société a déclaré que les utilisateurs sud-africains pourront bénéficier d'un essai gratuit de 30 jours de Prime.

(1 $ = 16,3249 rands)