Amazon investit pour livrer plus rapidement les petites villes et communautés rurales américaines

(AOF) - Amazon a annoncé son intention d'étendre les livraisons le jour même et le lendemain à des dizaines de millions de clients américains dans plus de 4 000 petites villes et communautés rurales d'ici la fin de l'année. " Depuis le début de l'année, le nombre d'articles livrés le jour même ou le lendemain aux États-Unis a augmenté de plus de 30 % par rapport à la même période l'année dernière ", souligne le cybermarchand.

Dans ce cadre, il investira plus de 4 milliards de dollars pour tripler la taille de son réseau de livraison d'ici à la fin de 2026, en mettant l'accent sur les petites villes et les communautés rurales.

