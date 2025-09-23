 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Amazon intente une action en justice pour bloquer la loi sur le travail de l'État de New York
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 01:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Amazon.com AMZN.O a intenté lundi un procès au Public Employment Relations Board (PERB) de l'État de New York pour l'empêcher d'appliquer une nouvelle loi que le distributeur en ligne considère comme une tentative de réglementer illégalement les relations de travail dans le secteur privé.

Dans une plainte déposée auprès du tribunal fédéral de Brooklyn, Amazon a accusé l'État de New York d'organiser une "prise de pouvoir inconstitutionnelle" en laissant l'organisme de réglementation connu sous le nom de PERB usurper l'autorité principale du National Labor Relations Board pour traiter de l'organisation des syndicats, des négociations collectives et des conflits sur le lieu de travail.

La loi new-yorkaise, connue sous le nom de Senate Bill 8034A, a été signée le 5 septembre par la gouverneure Kathy Hochul. Elle a déclaré qu'elle était nécessaire pour protéger les travailleurs en raison de l'absence de quorum au NLRB, où des centaines d'affaires sont restées en suspens depuis que le président républicain Donald Trump a renvoyé la membre démocrate Gwynne Wilcox en janvier.

Amazon a déclaré que le PERB avait déjà tiré parti de la loi, en déposant une plainte concernant le licenciement, le 9 août, de Brima Sylla, un employé de l'entrepôt JFK8 à Staten Island et vice-président du syndicat local, bien que le NLRB ait entamé son propre examen.

La loi de l'État "renverse le droit du travail américain: elle présume la compétence du PERB sur tout employeur du secteur privé jusqu'à ce que le NLRB obtienne d'un tribunal qu'il en soit autrement", a déclaré Amazon. "New York a créé la collision entre l'autorité de l'État et l'autorité fédérale que le Congrès cherchait à éviter."

Le PERB n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Le bureau du procureur général de New York, Letitia James, qui veille à l'application des lois de l'État, n'a pas répondu immédiatement à une demande similaire.

Amazon n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. L'entreprise basée à Seattle comptait 1,56 million d'employés à temps plein et à temps partiel à la fin de l'année.

Le mois dernier, le conseiller général par intérim du NLRB, William Cowen, a déclaré que la loi fédérale était susceptible de préempter les mesures envisagées par plusieurs États en raison de l'absence de quorum et de l'arriéré d'affaires au sein de l'agence. Il a également déclaré que les bureaux régionaux du NLRB continuaient à traiter des affaires.

Le 12 septembre, le NLRB a intenté un procès à New York devant le tribunal fédéral d'Albany pour bloquer l'application de la loi de l'État.

Il s'agit de l'affaire Amazon.com Services LLC contre le Public Employment Relations Board de l'État de New York, U.S. District Court, Eastern District of New York, No. 25-05311.

