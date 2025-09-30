Amazon gagne le procès pour discrimination intenté par une employée noire placée sous plan d'amélioration

(Ajout d'un commentaire de l'avocat de la plaignante, paragraphes 5-6) par Jonathan Stempel

Amazon.com AMZN.O a obtenu mardi le rejet d'une plainte accusant le distributeur en ligne de discrimination à l'égard d'une ancienne employée noire en la soumettant à un plan d'amélioration de ses performances.

Le juge de district américain Arun Subramanian de Manhattan a déclaré que l'ancienne productrice d'événements d'Amazon Music, Keesha Anderson, n'avait pas réussi à démontrer qu'Amazon lui avait donné une mauvaise note de performance comme prétexte à la discrimination, ou qu'elle avait attendu que des femmes noires et hispaniques deviennent ses superviseurs avant de remettre en question son travail.

M. Subramanian a également déclaré qu'Amazon avait avancé des "raisons légitimes et non discriminatoires" pour ne pas promouvoir cette résidente de Staten Island, dans l'État de New York, notamment le fait qu'Amazon recherchait un stratège doté de compétences qui lui faisaient défaut.

L'affaire avait attiré l'attention parmi les premières à appliquer une décision de la Cour suprême des États-Unis datant d'avril 2024 , selon laquelle les travailleurs n'ont pas besoin de prouver qu'ils ont subi des préjudices concrets tels que des réductions de salaire, des rétrogradations ou des licenciements pour déposer des plaintes fédérales pour discrimination en matière d'emploi.

Mme Anderson étudie actuellement les prochaines étapes juridiques, a indiqué son avocate Jessie Djata dans un courriel.

"Nous continuons à penser que notre cliente a été victime de discrimination et qu'elle a soulevé d'importantes questions sur l'équité et l'égalité des chances dans l'une des plus grandes entreprises du monde", a déclaré Mme Djata.

Amazon et ses avocats n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

AVERTISSEMENT SUR LES ENREGISTREMENTS SUPPRIMÉS ET LES CITATIONS FABRIQUÉES

Alors que M. Subramanian a autorisé la poursuite de l'affaire en mai 2024, celle-ci a connu des difficultés lorsque Mme Anderson a reconnu avoir supprimé des conversations qu'elle avait secrètement enregistrées avec des collègues et des responsables.

En outre, un "dénonciateur" anonyme qui aurait signalé les efforts d'Amazon, société basée à Seattle, pour mettre Anderson sur la touche s'est avéré être le manager hispanique, qui a été cité dans la plainte d'Anderson comme ayant dit des choses qu'elle n'a jamais dites.

M. Subramanian a rejeté la demande d'Amazon de sanctionner Mme Anderson et son avocat, mais a déclaré que leur conduite "frôle la limite de ce qui constitue une conduite sanctionnable" et ne devrait pas être répétée.

"Si l'on met de côté les allégations désormais discréditées concernant le "dénonciateur", écrit M. Subramanian, l'affaire donne l'image d'un lieu de travail ordinaire, peut-être même plus positif qu'à l'accoutumée

Mme Anderson a affirmé qu'Amazon l'avait exclue des réunions et des événements, avait rejeté ses idées et avait limité ses tâches à des tâches administratives, avant de la soumettre à un plan d'amélioration des performances sur la base d'allégations mineures et "inventées de toutes pièces".

Elle a quitté Amazon après deux ans et demi en février 2022 pour un emploi mieux rémunéré chez Snapchat SNAP.N .

L'affaire est Anderson v. Amazon.com Inc et al, U.S. District Court, Southern District of New York, 23-08347.