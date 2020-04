Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon France ne sait pas combien de temps durera la fermeture Reuters • 16/04/2020 à 09:45









AMAZON FRANCE NE SAIT PAS COMBIEN DE TEMPS DURERA LA FERMETURE PARIS (Reuters) - Le directeur général d'Amazon France Frédéric Duval a déclaré jeudi sur RTL ne pas être en mesure de fournir à ce stade de date de réouverture pour les entrepôts du groupe dans l'Hexagone. La justice française a sommé mardi le géant du commerce en ligne de restreindre son activité aux produits essentiels sous 24 heures, le temps qu'une évaluation des risques professionnels puisse être menée en pleine épidémie de coronavirus. Interrogé à ce sujet sur RTL, Frédéric Duval a confirmé l'intention du groupe de faire appel de cette décision. (Bureau de Paris)

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +4.07%