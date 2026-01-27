Amazon ferme ses magasins Fresh et Go pour recentrer sa stratégie alimentaire
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 16:54
Lancé en 2020, Amazon Fresh visait à conquérir le marché grand public, mais son expansion s'est heurtée à de nombreuses difficultés, notamment des fermetures répétées de magasins, y compris l'abandon total de l'activité au Royaume-Uni. Les supérettes Amazon Go, introduites en 2018 comme vitrine technologique sans caisses, n'ont pas non plus trouvé leur modèle économique. Le retrait partiel du commerce physique ne signifie pas un abandon total, Amazon affirmant vouloir développer un nouveau format de magasin de grande distribution.
L'activité en ligne de livraison via Amazon Fresh sera maintenue, tandis que le groupe entend rationaliser sa présence physique pour concentrer ses efforts sur les formats les plus performants. Cette réorganisation reflète une volonté d'optimiser les coûts dans un secteur où les marges restent faibles et la pression concurrentielle élevée, tout en capitalisant sur l'image et le réseau de Whole Foods.
Valeurs associées
|242,6100 USD
|NASDAQ
|+1,76%
