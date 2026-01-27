 Aller au contenu principal
Amazon ferme ses magasins Fresh et Go pour recentrer sa stratégie alimentaire
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 16:54

Amazon a annoncé la fermeture de ses supermarchés Amazon Fresh et de ses supérettes Amazon Go, dans le cadre d'un recentrage stratégique sur ses enseignes les plus rentables. Certains de ces points de vente seront transformés en magasins Whole Foods Market, la chaîne bio acquise en 2017 pour 13,7 milliards de dollars. Cette décision fait suite à une évaluation interne visant à mieux répondre aux attentes des consommateurs dans un secteur alimentaire très concurrentiel.

Lancé en 2020, Amazon Fresh visait à conquérir le marché grand public, mais son expansion s'est heurtée à de nombreuses difficultés, notamment des fermetures répétées de magasins, y compris l'abandon total de l'activité au Royaume-Uni. Les supérettes Amazon Go, introduites en 2018 comme vitrine technologique sans caisses, n'ont pas non plus trouvé leur modèle économique. Le retrait partiel du commerce physique ne signifie pas un abandon total, Amazon affirmant vouloir développer un nouveau format de magasin de grande distribution.

L'activité en ligne de livraison via Amazon Fresh sera maintenue, tandis que le groupe entend rationaliser sa présence physique pour concentrer ses efforts sur les formats les plus performants. Cette réorganisation reflète une volonté d'optimiser les coûts dans un secteur où les marges restent faibles et la pression concurrentielle élevée, tout en capitalisant sur l'image et le réseau de Whole Foods.

