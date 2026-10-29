Amazon fait décoller son cloud et fondre sa trésorerie

Amazon a publié des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre, malgré une forte progression de sa division cloud AWS, portée par la demande en infrastructures d'intelligence artificielle. Le groupe a également confirmé son programme de dépenses d'investissement de 220 milliards de dollars pour 2026, ravivant les inquiétudes concernant la rentabilité de cette stratégie et ses conséquences sur la trésorerie. L'action reculait de plus de 5% après la clôture de Wall Street, les investisseurs sanctionnant les résultats décevants et l'ampleur des capitaux mobilisés.

Au troisième trimestre, Amazon a dégagé un bénéfice de 1,89 dollar par action, contre 1,96 dollar attendu par les analystes. Le chiffre d'affaires a atteint 201,94 milliards de dollars, légèrement inférieur au consensus de 202,31 milliards. AWS a néanmoins enregistré une croissance de 39% sur un an, avec des revenus de 45,98 milliards de dollars, dépassant les 45,29 milliards anticipés. Cette performance confirme la vigueur de la demande en capacités de calcul pour l'IA. En revanche, les recettes publicitaires ont déçu, à 19,64 milliards de dollars, contre 20,82 milliards attendus, pesant sur les résultats consolidés.

Amazon maintient ses dépenses d'investissement à 220 milliards de dollars en 2026, principalement pour développer ses centres de données et ses infrastructures d'intelligence artificielle. Ce montant dépasse les objectifs annoncés par Microsoft, qui a réduit ses prévisions de 175 à 170 milliards de dollars, et par Alphabet, qui anticipe entre 195 et 205 milliards. Cette stratégie pèse lourdement sur la trésorerie d'Amazon, dont le flux de trésorerie disponible est resté négatif pour le deuxième trimestre consécutif. Sur douze mois, les sorties nettes ont atteint 42,4 milliards de dollars, en hausse de 386% sur un an, principalement en raison des achats d'équipements et des investissements technologiques.

Pour le quatrième trimestre, Amazon prévoit un chiffre d'affaires compris entre 240 et 247 milliards de dollars, globalement conforme aux 244,51 milliards attendus par le marché. Ces perspectives suggèrent une activité commerciale relativement stable à l'approche des fêtes de fin d'année, sans toutefois dissiper les interrogations sur le financement de la croissance. Malgré l'accélération d'AWS, les investisseurs restent préoccupés par le décalage entre les dépenses immédiates et les revenus futurs des infrastructures d'IA. La réaction boursière traduit ainsi une exigence accrue de rentabilité et de génération de trésorerie, alors que les grands groupes technologiques poursuivent des programmes d'investissement sans précédent.