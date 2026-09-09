Amazon examine les conclusions des inspecteurs alimentaires de l'État indien à la suite d'une descente

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* L'Inde a lancé une vaste campagne de contrôle de la sécurité alimentaire à l'échelle nationale

* Domino's et McDonald's figurent parmi les nombreux établissements déjà visés

* Selon les autorités, une usine d’Amazon stockait des denrées périmées et mal étiquetées

* Deux sites d'Amazon à Bengaluru ont fait l'objet d'une descente cette semaine

par Munsif Vengattil et Arpan Chaturvedi

Amazon AMZN.O a déclaré mercredi qu'elle examinait les conclusions des inspecteurs alimentaires d'un État indien, au lendemain de l'annonce par ces derniers de la saisie de produits alimentaires mal étiquetés et périmés dans les entrepôts du géant américain de la vente en ligne.

Les autorités fédérales et régionales ont mené des perquisitions dans des clubs « », des restaurants et chez de grandes enseignes telles que Domino’s DPZ.O et McDonald’s

MCD.N , dans le cadre d’une vaste campagne nationale de répression menée ces derniers mois par l’ .

L'Agence de sécurité alimentaire et des médicaments du Karnataka a déclaré mardi que des contrôles effectués dans deux entrepôts et centres de distribution alimentaire d'Amazon à Bengaluru avaient permis de découvrir des produits d'une valeur totale de 59 000 dollars présentant un étiquetage « incorrect ou inadéquat » ou dont la date de péremption était dépassée.

Les autorités ont également indiqué avoir saisi des médicaments d’une valeur de 4 232 dollars qui étaient stockés sans autorisation valide.

Amazon a déclaré à Reuters qu’elle examinait les conclusions de l’inspection et qu’elle « prendrait les mesures nécessaires en fonction des exigences ».

« Nous disposons de systèmes et de contrôles rigoureux conçus pour empêcher que des produits ne respectant pas les exigences réglementaires applicables ne soient mis en vente sur amazon.in ou n’entrent dans nos centres de distribution », a déclaré Amazon en réponse à une demande de commentaires.

Une source du secteur a indiqué à Reuters que l’entreprise renforçait ses contrôles internes afin de s’assurer que de telles défaillances ne se reproduisent pas.

Cette inspection fait suite à une descente effectuée par l’autorité de régulation d’un autre État dans un entrepôt de Mumbai sans rapport avec cette affaire, où de fausses informations nutritionnelles et dates de péremption auraient été ajoutées à des produits PepsiCo, Nestlé, Unilever et Coca-Cola afin de les rendre aptes à l’exportation.

PepsiCo PEP.O , Nestlé NESN.S , Unilever ULVR.L et Coca-Cola KO.N n’ont pas commenté cette affaire.

(1 dollar = 95,0550 roupies indiennes)