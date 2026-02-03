 Aller au contenu principal
Amazon et RWE ont signé un accord d'achat d'électricité
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 15:23

Amazon et RWE ont signé un accord d'achat d'électricité (PPA) pour 110 mégawatts (MW) provenant du parc éolien offshore Nordseecluster B allemand de RWE.

La capacité de 110 MW devrait produire suffisamment d'électricité pour alimenter l'équivalent de plus de 139 000 foyers allemands chaque année.

Le parc éolien offshore Nordseecluster est situé en mer du Nord, à environ 50 kilomètres au nord de l'île allemande de Juist.

Le projet est développé en deux phases : Nordseecluster A, d'une capacité totale de 660 MW, est actuellement en construction et prévue pour une mise en service début 2027.

La deuxième phase, Nordseecluster B, apportera 900 MW supplémentaires avec une exploitation commerciale prévue pour 2029.

Le parc éolien est un projet conjoint entre RWE (51 %) et Norges Bank Investment Management (49 %).

Valeurs associées

AMAZON.COM
242,1400 USD NASDAQ -0,34%
