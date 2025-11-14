 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 208,50
-0,37%
Amazon et Microsoft soutiennent les efforts visant à réduire les exportations de Nvidia vers la Chine, selon le WSJ
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 08:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails supplémentaires au paragraphe 6, Amazon refusant de commenter au paragraphe 7)

Amazon AMZN.O se joint à Microsoft

MSFT.O pour soutenir une législation visant à restreindre davantage la capacité du fabricant de puces Nvidia NVDA.O à exporter des puces vers la Chine, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet.

La législation, connue sous le nom de GAIN AI Act, est également soutenue par la startup d'IA Anthropic, selon le rapport.

Abrégée en Guaranteeing Access and Innovation for National Artificial Intelligence (GAIN), la loi a été introduite dans le cadre de la National Defense Authorization Act et stipule que les fabricants de puces d'IA doivent donner la priorité aux commandes nationales pour des processeurs avancés avant de les fournir à des clients étrangers.

Microsoft s'est publiquement prononcé en faveur de la loi, tandis que des responsables de l'unité cloud d'Amazon ont déclaré en privé à des membres du personnel du Sénat qu'ils la soutenaient également, selon le rapport.

Meta Platforms META.O et Google GOOGL.O (Alphabet) n'ont pas pris position sur la loi, pas plus que le président américain Donald Trump, ajoute le rapport.

Les fonctionnaires de la Maison Blanche, y compris le tsar de l'IA David Sacks, ont déclaré au sénateur Jim Banks, promoteur de la loi GAIN, que l'impact de la politique est limité car le département du commerce réglemente déjà les exportations de puces, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Amazon s'est refusé à tout commentaire, tandis que Microsoft, Anthropic et la Maison Blanche n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Nvidia, le principal fabricant de puces au monde, a déjà déclaré que la loi GAIN AI Act risquait de restreindre la concurrence mondiale pour les puces avancées, limitant ainsi la puissance de calcul disponible pour d'autres pays.

Cette loi reflète la tentative de Washington de donner la priorité aux besoins des États-Unis face à la crainte que la Chine ne tire parti de l'accès aux capacités d'IA de pointe pour renforcer son armée.

