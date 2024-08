Les clients peuvent simplement suivre leur solde de récompenses et échanger leurs récompenses contre des cartes-cadeaux Amazon dans l'application Barclaycard. La carte ne comporte pas de cotisation annuelle et les clients reçoivent même actuellement une carte cadeau Amazon.co.uk de 20 livres sterling lorsque leur demande est approuvée.

Les membres Amazon Prime obtiennent également 2% de remise sur tous les achats effectués auprès d'Amazon pendant les jours d'événements commerciaux, notamment le Cyber Monday, le Black Friday et le Prime Day.

(AOF) - Amazon et Barclays annoncent un nouveau partenariat pour le lancement d'une carte de crédit co-brandée au Royaume-Uni. Cette nouvelle carte permet aux clients de gagner des récompenses sur leurs dépenses quotidiennes, qui peuvent être échangées contre des cartes-cadeaux sur Amazon.co.uk. Les clients de la carte Amazon Barclaycard reçoivent 1% de récompenses sur tous les achats effectués sur Amazon, 0,5% de récompenses sur les dépenses quotidiennes effectuées en dehors d'Amazon pendant les 12 premiers mois, et 0,25% par la suite.

Amazon et Barclays lancent une carte de crédit

