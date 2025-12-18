 Aller au contenu principal
Amazon est le locataire potentiel qui a retiré son financement du projet de Fermi, selon Insider
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 02:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon AMZN.O est le locataire potentiel qui a retiré son financement du projet de centre de données massif de Fermi FRMI.O , a rapporté mercredi Business Insider, citant le directeur général du centre de données, Toby Neugebauer.

Fermi et Amazon n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information.

Vendredi dernier, Fermi a déclaré qu'un locataire potentiel avait mis fin à un accord visant à financer la construction de son site au Texas, sans révéler son identité. Ses actions ont chuté de 34% après l'annonce.

Selon les termes de l'accord, le client aurait loué une partie du site Project Matador de Fermi au Texas et aurait pu fournir jusqu'à 150 millions de dollars pour aider à financer la construction.

M. Neugebauer a déclaré à Business Insider que les discussions entre Fermi et le locataire restaient "constructives" et que la fin de l'accord dit "Advance in Aid of Construction Agreement" n'indiquait pas une rupture des conversations.

Valeurs associées

AMAZON.COM
221,2700 USD NASDAQ -0,57%
FERMI
9,0600 USD NASDAQ -6,98%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

