Amazon est le locataire potentiel qui a retiré son financement du projet de Fermi, selon Insider

Amazon AMZN.O est le locataire potentiel qui a retiré son financement du projet de centre de données massif de Fermi FRMI.O , a rapporté mercredi Business Insider, citant le directeur général du centre de données, Toby Neugebauer.

Fermi et Amazon n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information.

Vendredi dernier, Fermi a déclaré qu'un locataire potentiel avait mis fin à un accord visant à financer la construction de son site au Texas, sans révéler son identité. Ses actions ont chuté de 34% après l'annonce.

Selon les termes de l'accord, le client aurait loué une partie du site Project Matador de Fermi au Texas et aurait pu fournir jusqu'à 150 millions de dollars pour aider à financer la construction.

M. Neugebauer a déclaré à Business Insider que les discussions entre Fermi et le locataire restaient "constructives" et que la fin de l'accord dit "Advance in Aid of Construction Agreement" n'indiquait pas une rupture des conversations.