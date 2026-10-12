Amazon en pourparlers pour racheter la start-up Decart pour $7 mds-WSJ

Amazon AMZN.O est en discussions pour acquérir la start-up Decart, spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), pour un montant qui pourrait atteindre près de 7 milliards de dollars, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

* Le modèle "Lucy" de Decart, soutenu par Nvidia NVDA.O , permet de monter des vidéos en direct et en temps réel, selon le site internet de l'entreprise. Decart a également développé "Oasis", un modèle qui génère des environnements simulés pour former et tester des systèmes robotiques et de conduite autonome.

* Decart était évalué en mai à près de 4 milliards de dollars, d'après le WSJ, citant des données de PitchBook.

* Amazon et Decart n’ont pas répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaires de Reuters.

* Le mois dernier, Anthropic a décidé de ne pas donner suite à l'acquisition de Decart après avoir mené une vérification préalable, a rapporté Bloomberg News, précisant que le montant potentiel de l'opération était en août de 6 milliards de dollars.

* Decart a levé 300 millions de dollars en mai lors d'un tour de table mené par Radical Ventures, auquel Nvidia s'est joint en tant que nouvel investisseur.

(Angela Christy à Bangalore)