Amazon en hausse après que Morgan Stanley l'a désignée comme « premier choix » et a relevé son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 octobre - ** L'action Amazon AMZN.O a progressé de 2% à 255 dollars lundi avant l'ouverture de la Bourse après que Morgan Stanley a désigné la société d'e-commerce et de cloud computing comme « Top Pick », en citant la croissance d'Amazon Web Services (AWS) ainsi que cinq catalyseurs de surperformance

** La société de courtage maintient sa recommandation « surpondérer » et relève son objectif de cours de 15 dollars à 350,00 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 40% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Brian Nowak, analyste chez Morgan Stanley, indique que ces catalyseurs comprennent la poursuite de la croissance exceptionnelle d’AWS, des marges AWS supérieures aux prévisions, une meilleure visibilité sur Bedrock, la position d’AMZN dans le commerce agentique et le potentiel de hausse dans le domaine de la robotique

** M. Nowak relève son estimation du BPA pour 2028 à environ 16,50 $ (+7% par rapport à la précédente), et indique qu’AWS pourrait fonctionner selon la « règle des 90 » en 2027-2028

** Le titre s’échangeait récemment à 23 fois les bénéfices attendus, contre un PER prévisionnel moyen sur 5 ans de 44, ce qui suggère qu’il pourrait être sous-évalué, selon les données de LSEG; le titre se situe à environ 13% en dessous de son plus haut intrajournalier historique de 287,20 $ atteint le 3 août 2026

** À la clôture de vendredi, le titre affichait une hausse de 8,3% depuis le début de l’année, contre une progression de 12,5% pour le Nasdaq .IXIC

** 62 analystes sur 64 attribuent à l'action la recommandation « achat fort » ou « achat », tandis que 2 recommandent de « conserver »; le cours cible médian est de 325 dollars