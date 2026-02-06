 Aller au contenu principal
Amazon "embauche" l'acteur Chris Hemsworth dans le cadre du Super Bowl ; les travailleurs s'y opposent
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 12:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Greg Bensinger

Désormais sous la responsabilité du directeur général d'Amazon AMZN.O Andy Jassy: la star hollywoodienne Chris Hemsworth.

L'acteur australien de "Thor" est apparu jeudi matin sur l'organigramme interne officiel d'Amazon, consulté par Reuters, avec le titre de "Chief Heartthrob" pour Alexa Devices, l'organisation qui supervise l'assistant vocal d'Amazon.

Hemsworth, 42 ans, s'est vu attribuer une adresse électronique Amazon et le rôle supplémentaire de « bar raiser », une désignation interne de haut niveau pour les employés de l'entreprise qui aident à l'embauche au sein de la société.

« Lorsque je ne joue pas dans des films, j'aime passer du temps avec ma famille, faire campagne pour les votes Ad Meter, dresser des serpents, lutter contre des ours, lancer des marteaux et faire un bon gommage à la cannelle », peut-on lire sur le tableau, dans une citation attribuée à Hemsworth.

Il s'agissait d'un coup d'éclat, destiné à promouvoir la diffusion de la publicité d'Amazon pour le Super Bowl, qui met en avant les capacités d'Alexa en matière d'intelligence artificielle. Dans cette publicité, Hemsworth est montré en train d'imaginer sa propre mort aux mains d'une IA Alexa sensible, notamment en étant écrasé par sa porte de garage, en se noyant dans sa piscine et en luttant contre un ours lancé contre l'acteur.

La voix d'Alexa dans la publicité lui assure à la fin qu'elle est une force du bien.

Les entreprises dépensent beaucoup d'argent pour des publicités coûteuses pendant le championnat annuel de football. Cette année, les publicités ont coûté environ 8 millions de dollars pour 30 secondes de temps d'antenne. Les rivaux d'Amazon dans le domaine de l'IA, Anthropic et OpenAI, diffusent également des publicités pour le Super Bowl cette année.

Pour les employés d'Amazon, cependant, les pitreries d'Amazon ont semblé déplacées à la lumière des récents licenciements et d'un cours de l'action malmené à la suite d'un rapport décevant sur les résultats du quatrième trimestre publié jeudi. La semaine dernière, la société a licencié 16 000 employés de l'entreprise , dont beaucoup travaillent sur Alexa.

Le Washington Post, propriété du fondateur d'Amazon Jeff Bezos, a commencé à procéder à des licenciements généralisés mercredi, supprimant un tiers des employés.

« Cela compense largement le sentiment de vide que j'ai ressenti en vidant le bureau de mon collègue et en le rencontrant devant le bâtiment avec ses cartons, étant donné qu'il a été licencié la semaine dernière », a écrit un employé sur un site de médias sociaux utilisé par les employés d'Amazon et consulté par Reuters.

"Il s'agit moins d'une blague que d'une insulte à l'égard du reste d'entre nous", a écrit un autre.

Une porte-parole d'Amazon a déclaré qu'il s'agissait d'« un œuf de Pâques interne amusant alors que nous nous dirigeons vers le grand match de ce week-end ». Elle a refusé de répondre aux préoccupations des employés. Les représentants de Hemsworth n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

Amazon a déclaré cette semaine que son nouveau service Alexa+, basé sur l'IA générative, serait disponible pour tous les membres Prime. Alexa, qui peut répondre à des questions et permettre des achats et une certaine automatisation de la maison par la voix, a été une perte d'argent depuis son introduction il y a plus de dix ans. L'entreprise s'est efforcée d'inverser la tendance en procédant à une refonte coûteuse d'Alexa à l'aide de l'IA, dont le point culminant est la publicité de cette semaine.

Sur la page de profil de Hemsworth, les employés d'Amazon l'ont rapidement récompensé par des badges attribués pour avoir montré certaines propensions en dehors du travail régulier, notamment en tant qu'amateur de flan, instructeur de réanimation cardio-pulmonaire et compétent en mandarin. Il en a récolté près de 500.

Jeudi en fin de journée, Hemsworth a toutefois été rétrogradé. Il est désormais rattaché au responsable des appareils et des services.

