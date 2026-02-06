Habib Beye lance un appel au calme et dément des accrochages avec ses joueurs

Habib Beye lance un appel au calme et dément des accrochages avec ses joueurs

La vie de tempêtes. Dans la course au top 4 il y a trois semaines à peine, le Stade rennais traverse une nouvelle période délicate, avec trois défaites consécutives (9 buts encaissés, 0 marqué) et la claque reçue à Marseille ce mardi en Coupe de France n’a rien arrangé.

Les deux derniers jours ont été tendus à la Piverdière, alors que les bruits de conflits entre Habib Beye et certains joueurs ont commencé à circuler. Depuis les tribunes du Vélodrome, on avait pu voir le ton monter entre le coach rennais son gardien Brice Samba, après le deuxième but encaissé par les Bretons, quand L’Équipe écrivait que Mousa Al-Tamari s’était ému d’une réflexion de l’entraîneur.…

CG pour SOFOOT.com