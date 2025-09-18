Amazon élargit son service de logistique multicanal à SHEIN, Shopify et Walmart
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 15:20
Les vendeurs Shopify peuvent désormais choisir Amazon MCF comme partenaire du Shopify Fulfillment Network, avec synchronisation des stocks et suivi en temps réel. Sur SHEIN, une application dédiée sera disponible d'ici fin d'année, et sur Walmart, les marchands peuvent s'intégrer via Seller Central ou des partenaires tiers.
Selon Peter Larsen, vice-président d'Amazon Multichannel Commerce & Fulfillment, cette expansion va faciliter la croissance des PME en leur offrant un accès à un réseau logistique rapide et fiable. Amazon souligne que MCF contribue à réduire de 19% les ruptures de stock et à augmenter le chiffre d'affaires des marchands d'environ 19% en moyenne.
Valeurs associées
|230,9301 USD
|NASDAQ
|-0,30%
