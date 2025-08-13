 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Amazon élargit son offre de livraison express aux produits frais
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 15:30

(Zonebourse.com) - Amazon.com annonce que plus de 1000 villes et localités américaines peuvent désormais commander des produits frais via son service de livraison le jour même, avec un objectif de plus de 2300 d'ici fin 2025.

Cette extension intègre fruits, légumes, produits laitiers, viandes, poissons, produits de boulangerie et surgelés à son réseau logistique rapide.

Doug Herrington, directeur général d'Amazon Stores, souligne que cette offre simplifie les courses en ligne et favorise la fidélité. L'entreprise a constaté que les clients ayant acheté des produits frais reviennent deux fois plus souvent.

En 2024, Amazon a généré plus de 100 MdUSD de ventes de produits d'épicerie et d'articles ménagers, hors Whole Foods Market et Amazon Fresh.

