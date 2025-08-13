Amazon élargit son offre de livraison express aux produits frais
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 15:30
Cette extension intègre fruits, légumes, produits laitiers, viandes, poissons, produits de boulangerie et surgelés à son réseau logistique rapide.
Doug Herrington, directeur général d'Amazon Stores, souligne que cette offre simplifie les courses en ligne et favorise la fidélité. L'entreprise a constaté que les clients ayant acheté des produits frais reviennent deux fois plus souvent.
En 2024, Amazon a généré plus de 100 MdUSD de ventes de produits d'épicerie et d'articles ménagers, hors Whole Foods Market et Amazon Fresh.
Valeurs associées
|221,4700 USD
|NASDAQ
|0,00%
A lire aussi
-
Avions de combat F-35 : la Suisse "maintient son projet d'acquisition" malgré les surcoûts XXL et les refus de l'administration Trump
Le surcoût du programme d'achat helvétique est estimé entre 650 millions et 1,3 milliard de francs suisses pour une enveloppe globale initiale de quelque 6 milliards de francs (6,38 milliards d'euros). En dépit des mauvaises surprises sur la facture finale, la ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) La Suisse reste déterminée à acheter des avions de combat Lockheed Martin LMT.N F-35A ... Lire la suite
-
Le typhon Podul a frappé le sud-est de Taïwan mercredi, provoquant des fermetures de bureaux, des immobilisations d'avions et des coupures de courant dans des dizaines de milliers de foyers alors que certaines régions de la Chine continentale se préparaient à l'arrivée ... Lire la suite
-
Mercedes-Benz est en discussions avancées avec BNP Paribas pour lui vendre sa filiale de leasing Athlon, rapporte Bloomberg News mercredi. Il n'est pas encore certain que la transaction entre le constructeur automobile haut de gamme allemand et la banque française ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer