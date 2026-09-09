Amazon dynamise le programme Ariane de l'Europe lors d'un sommet spatial à Paris

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* Amazon en tête des accords commerciaux lors du sommet spatial français

* Cette commande pourrait renforcer le calendrier de lancement de la fusée européenne Ariane 6

* Selon les analystes, la stabilité du programme Ariane pourrait apaiser les tensions franco-allemandes

* Macron cherche à asseoir son héritage sur des sujets stratégiques, selon un expert

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(Ajout de détails, de citations d’analystes et de contexte tout au long de l’article)

par Tim Hepher, Joey Roulette et Gianluca Lo Nostro

Le réseau de satellites

AMZN.O “Amazon Leo” a commandé six lancements supplémentaires à bord de la fusée européenne Ariane 6, a annoncé mercredi l’opérateur Arianespace , donnant ainsi un coup de pouce au programme phare de l’Europe en matière de fusées.

Le président français Emmanuel Macron a salué cet accord lors de l’ouverture d’un sommet spatial de deux jours , boudé par les grandes entreprises spatiales américaines, notamment Blue Origin, le prestataire de services de lancement détenu par le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, à la suite de ce que des sources ont décrit la semaine dernière comme des pressions de la Maison Blanche concernant l’ordre du jour du sommet, mené par l’Europe.

La France tente d’obtenir un soutien européen plus large pour des initiatives stratégiques clés lors de ce rassemblement à Paris, et notamment un soutien allemand plus étendu pour Ariane 6 ainsi que pour la constellation de satellites IRIS² prévue par l’Union européenne.

Cette victoire historique pour Ariane pourrait contribuer à augmenter la production de la fusée après une série de retards de développement. Cela pourrait à son tour aider à dissiper les doutes allemands quant à son calendrier, ont déclaré des experts.

Le chancelier allemand Friedrich Merz, confronté à une pression politique intérieure croissante et à un agenda chargé, s’est désisté avant le sommet, mais les délégués ont estimé que l’absence du plus proche allié de la France mettait en évidence des divergences persistantes en matière de politique spatiale.

“C’est vraiment regrettable que Merz ne soit pas là”, a déclaré Peter de Selding, analyste chevronné et cofondateur de SpaceIntelReport.com.

La France souhaite obtenir l’engagement que les satellites gouvernementaux européens utilisent des fusées européennes. La France considère qu’il s’agit d’une question de souveraineté, mais l’Allemagne, qui investit 35 milliards de dollars dans le secteur spatial militaire et se montre réticente à renoncer à l’accès aux services de SpaceX SPCX.O , met cela en balance avec des considérations de sécurité.

“Ils observent ce que fait la Russie en Ukraine, ainsi que des incidents comme celui de Leipzig, et estiment qu’il s’agit là de menaces graves et imminentes”, a déclaré M. de Selding, faisant référence à la récente découverte d’un drone armé que Berlin impute à Moscou, qui nie toute implication.

Les divergences franco-allemandes, associées à une affluence inférieure aux prévisions, ont assombri cette première journée du sommet, consacrée à des annonces conjointes du monde des affaires. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, doit intervenir jeudi.

SATELLITES EN ORBITE TERRESTRE BASSE

L’accord avec Amazon porte à 24 le nombre de lancements Ariane commandés par l’entreprise d’ici 2031. Ces nouveaux vols débuteront en 2029 avec la version haute capacité Ariane 64.

Amazon vise à fournir un accès haut débit mondial grâce à des milliers de satellites en orbite basse, venant ainsi concurrencer Starlink de SpaceX. L’entreprise s’est jusqu’à présent principalement appuyée sur la fusée Atlas V de United Launch Alliance, gérée par Boeing BA.N et Lockheed Martin

LMT.N .

Parmi d'autres accords, la société Marlan Space, soutenue par Abu Dhabi, a annoncé qu'elle investirait 1 milliard de dollars pour construire 50 satellites d'observation pour Loft Orbital, équipés de l'intelligence artificielle de la société française Mistral AI.

Eutelsat, principal concurrent européen de Starlink, la société d’Elon Musk, a annoncé plusieurs accords avec des start-ups françaises et allemandes spécialisées dans la technologie infrarouge et les infrastructures au sol.

The Exploration Company, une start-up européenne travaillant sur une capsule cargo réutilisable, a indiqué plus tôt avoir levé 450 millions de dollars.

Le sommet organisé au Grand Palais, sous son dôme de verre, est considéré comme un événement clé pour Emmanuel Macron, qui s’efforce de consolider son héritage alors qu’il approche de la fin de son mandat et qui tient à renforcer la coopération européenne face à la montée des partis populistes de gauche et de droite.

Le deuxième et dernier mandat du chef de l’État français prendra fin l’année prochaine et il est considéré dans son pays comme un président en fin de mandat depuis qu’il a perdu sa majorité parlementaire il y a deux ans.

“Il souhaite ancrer des engagements et des positions politiques auxquels ses successeurs ne pourront pas facilement revenir”, a déclaré Paul Taylor, chercheur invité senior au European Policy Centre.