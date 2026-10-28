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Amazon dévoile une nouvelle gamme d'appareils Alexa, dont un Echo Show repensé
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 13:41

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon.com AMZN.O a dévoilé mercredi cinq nouveaux appareils équipés d'Alexa, dont un écran intelligent Echo Show 16 repensé et un cadre photo intégrant Alexa, dans le cadre de sa stratégie visant à faire entrer la dernière version de son assistant vocal dans les foyers.

Voici plus de détails:

* L'Echo Show 16, doté d'un écran de 16 pouces, d'un Fire TV intégré et de la première caméra Echo Show d'Amazon avec vision nocturne, est disponible en précommande à partir de 499,99 $

* Une nouvelle enceinte Echo Studio dotée d’une caméra intégrée, qui permet à Alexa de reconnaître les objets qui lui sont présentés et aux utilisateurs de surveiller une pièce à distance, coûte 249,99 $

* Le nouvel Echo Dot, au prix de 99,99 $, intègre pour la première fois un hub domotique et un amplificateur Wi-Fi

* L’Echo Time, un réveil de chevet à 199,99 $, utilise une technologie de détection du sommeil pour réveiller les utilisateurs pendant une phase de sommeil léger, sans avoir besoin d’un appareil portable

* Le cadre photo Alexa, à partir de 199,99 $, synchronise automatiquement les photos depuis Amazon Photos

* Au début du mois, Apple AAPL.O a lancé HomeView , un appareil domotique à 299 $ doté d’un écran de 7 pouces et d’une fonction de reconnaissance faciale, ainsi que le HomePod mini 2, une enceinte connectée à 149 $

* Amazon déploie ces appareils alors qu’elle fait face à une concurrence croissante de la part de rivaux tels qu’Apple, ainsi que d’entreprises spécialisées dans l’IA comme OpenAI, qui nourrissent des ambitions dans le domaine du matériel.

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