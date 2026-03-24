Amazon déclare que la région bahreïnienne d'AWS est "perturbée" à la suite d'une activité de drone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une demande de commentaires sur la question de savoir si le site a été directement touché au paragraphe 3, et de détails sur les perturbations actuelles et antérieures à Bahreïn aux paragraphes 7 à 10) par Greg Bensinger

Amazon AMZN.O a déclaré lundi que sa région Amazon Web Services à Bahreïn a été "perturbée" dans le cadre du conflit actuel au Moyen-Orient, marquant la deuxième fois en un mois que ses opérations ont été affectées par la guerre. La perturbation est due à l'activité des drones dans la région, a déclaré un porte-parole d'Amazon à la suite d'une enquête de Reuters. Reuters a été le premier à faire état de cette interruption. Lundi soir, AWS n'avait pas encore mis à jour sa page d'état pour refléter l'impact. Amazon n'a pas immédiatement répondu à une question visant à savoir si son site de Bahreïn avait été directement touché par une attaque de drone ou si la perturbation était due à des frappes à proximité.

L'entreprise a déclaré qu'elle aidait ses clients à migrer vers d'autres régions AWS pendant qu'elle se rétablissait, mais elle n'a pas fourni de détails supplémentaires tels que l'étendue des dommages ou la durée prévue de la perturbation.

"Au fur et à mesure que la situation évolue et, comme nous l'avons déjà indiqué, nous demandons à ceux qui ont des charges de travail dans les régions touchées de continuer à migrer vers d'autres sites", a déclaré Amazon dans un communiqué lundi soir.

AWS est l'unité d'informatique en nuage d'Amazon et joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de nombreux sites web bien connus et d'opérations gouvernementales. C'est également le principal moteur de profits de l'entreprise. Cette perturbation est le deuxième cas d'activité de drone affectant la région de Bahreïn d'AWS depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Au début du mois, AWS a indiqué à l'adresse que des installations à Bahreïn et aux Émirats arabes unis avaient été privées d'électricité et qu'elle s'employait à rétablir la situation, notamment en transférant des charges de travail informatiques vers d'autres régions. Selon Reuters, c'est la première fois qu'une action militaire perturbe le centre de données d'une grande entreprise technologique américaine, à la suite de l'attaque du site des Émirats arabes unis. Amazon a déclaré qu'elle s'attendait à une reprise "prolongée" en raison des dommages structurels.

"Ces frappes ont causé des dommages structurels, perturbé l'alimentation électrique de notre infrastructure et, dans certains cas, nécessité des activités d'extinction d'incendie qui ont entraîné des dégâts d'eau supplémentaires", a déclaré AWS au début du mois sur sa page d'état.

Amazon a déclaré à l'époque que la région de Bahreïn avait été touchée par une attaque de drone à proximité de l'une de ses installations.