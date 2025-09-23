Amazon.com ferme tous ses magasins Amazon Fresh au Royaume-Uni

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon.com a annoncé son intention de fermer l'ensemble de ses 19 magasins d'alimentation de proximité Amazon Fresh au Royaume-Uni, dont cinq seront convertis à sa marque Whole Foods Market, moins de cinq ans après son entrée sur le marché.

Amazon Fresh a été le pionnier de la technologie "walk out" en Grande-Bretagne, permettant aux clients d'éviter la file d'attente à la caisse lorsqu'ils prenaient leurs courses, y compris celles de sa propre marque "by Amazon".

Mardi, la société a déclaré avoir pris la décision difficile de proposer la fermeture des magasins après avoir évalué l'activité et les opportunités de croissance substantielles dans le domaine de la livraison en ligne.

L'entreprise a déclaré qu'elle constatait une forte demande pour les produits ménagers essentiels et les produits d'épicerie provenant de son magasin Amazon.co.uk, d'Amazon Fresh en ligne, de Whole Foods Market et de ses partenariats de livraison en ligne avec Morrisons, Co-op, Iceland et Gopuff.

L'année prochaine, l'entreprise a déclaré qu'elle prévoyait d'introduire sur Amazon.co.uk des produits d'épicerie périssables, ainsi que des produits de première nécessité et d'autres produits, avec livraison le jour même.

Outre l'expansion de l'épicerie en ligne, elle a déclaré qu'elle convertirait cinq sites Amazon Fresh en Whole Foods Market, la chaîne américaine qu'elle a achetée en 2017.