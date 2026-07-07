Amazon cherche à lever 25 milliards de dollars grâce à une émission obligataire, rapporte Bloomberg News

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Amazon.com AMZN.O envisage de lever au moins 25 milliards de dollars via une émission d'obligations libellées en dollars américains, a rapporté mardi Bloomberg News.

Le montant de l'émission pourrait augmenter en fonction de la demande des investisseurs, précise l'article, citant des sources proches du dossier.