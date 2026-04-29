Amazon bat les attentes au T1 grâce à une forte demande pour l'IA

Amazon AMZN.O a fait état mercredi d'une croissance du chiffre d'affaires de son activité d'informatique dématérialisée ("cloud") au premier trimestre supérieure aux attentes, alors que les entreprises ont continué de dépenser massivement pour répondre à leurs besoins d'intelligence artificielle (IA).

Sur la période janvier-mars, le chiffre d'affaires de la division Amazon Web Services (AWS) a bondi de 28% pour atteindre 37,6 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 25,08% à 36,61 milliards de dollars selon des données compilées par LSEG.

Ces solides résultats dans les services "cloud" interviennent alors qu'Amazon, premier fournisseur mondial dans ce domaine, cherche à conforter les investisseurs en renforçant sa collaboration avec les deux plus grandes start-ups de l'IA, OpenAI et Anthropic, avec des annonces en ce sens effectuées à quelques jours d'intervalle seulement.

Dans les échanges boursiers d'après-clôture, très volatiles, le titre du géant technologique reculait toutefois d'environ 2%.

Amazon a dit anticiper pour le trimestre en cours un bénéfice d'exploitation compris entre 20 milliards et 24 milliards de dollars, un montant légèrement inférieur au consensus qui ressortait à 22,62 milliards de dollars.

Au premier trimestre, les dépenses d'investissement du groupe se sont élevées à 44,20 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 76% par rapport à la même période l'an dernier, et un montant supérieur aux attentes des analystes, qui tablaient en moyenne sur 41,40 milliards de dollars.

Le groupe, qui a dit en février dernier prévoir environ 200 milliards de dollars de dépenses d'investissement cette année, cherche à rassurer les investisseurs sur le fait que ses dépenses colossales pour ses infrastructures d'IA vont générer des bénéfices à court terme.

Le directeur général d'Amazon, Andy Jassy, a déclaré ce mois-ci dans une lettre aux actionnaires qu'une grande partie des dépenses de l'entreprise prévues en 2026 serait rentabilisée en 2027 et 2028.

Mardi, Amazon a mis à disposition sur AWS tous les derniers modèles d'OpenAI, ainsi que son agent de programmation, Codex, tirant ainsi parti du partenariat remanié entre la start-up et son concurrent dans le cloud, Microsoft MSFT.O , qui n'aura plus l'accès exclusif à la technologie du créateur de ChatGPT.

La semaine dernière, Amazon a conclu un accord prévoyant un investissement pouvant atteindre 25 milliards de dollars dans Anthropic, tandis que le propriétaire de l'assistant d'IA Claude s'est engagé à dépenser plus de 100 milliards de dollars sur AWS au cours des dix prochaines années.

Ces accords et l'annonce, plus tôt ce mois-ci, que les services d'IA du groupe dépassaient les 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires annualisé, ont contribué à faire grimper l'action Amazon d'environ 14% à Wall Street depuis le début de l'année, la plaçant parmi les plus performantes des "Sept Magnifiques".

Amazon a dit mercredi prévoir pour le trimestre actuel un chiffre d'affaires compris entre 194 et 199 milliards de dollars, contre un consensus de 188,9 milliards de dollars selon des données LSEG. Cette fourchette tient compte d'un léger effet négatif lié à des taux de change défavorables.

Les revenus publicitaire d'Amazon, un domaine d'activité en forte croissance pour le groupe, ont bondi de 24% sur un an pour s'établir à 17,2 milliards de dollars.

(Deborah Sophia à Bangalore; version française Diana Mandia)